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В Твери тонущего рыбака-водолаза вытаскивали из воды четыре раза

В Твери тонущего рыбака-водолаза вытаскивали из воды четыре раза - ТИА
22 Февраля 2017 14:34
Автор: TIA

Видео

«Помогите!» - кричал рыбак, провалившийся в полынью на Волге. На берегу стояла шеренга школьников и наблюдала за тонущим. На помощь рыбаку приползли спасатели (именно так нужно добираться до тонущего человека) и вытащили его за плащ, затем с помощью лестницы, а потом – палки.

Так школьников кадетского класса 16-й школы учили спасать утопающих. Рыбак, конечно, никакой на самом деле не рыбак, а спасатель-водолаз Артём Рыжов.

Все действия спасателей комментировал руководитель инспекторского отделения Твери ГИМС Сергей Шлыков.

К тонущему бежать нельзя – только ползком. Утопающему нужно кинуть что-то, за что он может уцепиться. В первом случае это был плащ тонущего «рыбака», во втором – лестница, а в третьем – палка.

Лёд был скользкий, и рыбак, и спасатели то и дело падали под хохот школьников.

Водолазу пришлось вновь прыгать в полынью. На этот раз его должны были спасти школьники. Спасали тонущего, протянув ему доску.

Затем почти спасённому рыбаку оказывали первую помощь. Как это правильно сделать, объяснял руководитель спасательного отряда Тверского медуниверситета Андрей Кудашов.

Во-первых, вызвали скорую. Во-вторых, рыбаку делали непрямой массаж сердца (30 нажатий) и искусственное дыхание. Все это по закону нужно делать не менее получаса.

Сергей Шлыков рассказал, что с начала года в Тверской области утонули два человека, около пятнадцати человек спасли со льда,  семь рыбаков оторвались на льдине в Калязинском районе.

- Сейчас лёд на водоёмах может быть так называемым «пирогом»  - снизу крепкий, посередине прослойка и сверху лёд. Где-то он может быть толщиной 15-20 сантиметров, где-то  5-6. Особо опасные места в Твери – это ниже Нового моста, где тёплые течения с ТЭЦ-3 и в районе Элеватора - там везде промоины. Рыбакам надо быть очень аккуратными и иметь при себе средства спасения.   

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Метки: спасатели как спасти тонущего человека гимс учения гимс
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Комментарии (3)

  • antiER 
    Почему школьников не учили пользоваться "концом Александрова". Ведь самый надежный способ спасения, это когда утопающий ухватится за "конец Александрова", тогда 99% его спасут, даже если он нахлебается и потеряет сознание.
    22.02.2017 14:46
    0 | 0

    • id1Ray 
      наверно потому что "палки, доски и лестницы" - это окончательный список оборудования мчс.
      22.02.2017 15:57
      0 | 0
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