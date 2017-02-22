Владелец экскурсионного маршрута с номером «22Э» оштрафован на 300 000 рублей

Прокуратура Пролетарского района Твери совместно с сотрудниками УГАДН по Тверской области, ГИБДД УМВД России по Твери провела проверку перевозчиков, которые выходят на маршруты для предоставления экскурсионных услуг.

Прокуратура Пролетарского района Твери совместно с сотрудниками УГАДН по Тверской области, ГИБДД УМВД России по Твери провела проверку перевозчиков, которые выходят на маршруты для предоставления экскурсионных услуг.

В ходе проверки выявлено, что общество с ограниченной ответственностью незаконно выводило на маршрут экскурсионные автомобили с номером «22Э».

Установлено, что посадка и высадка пассажиров производилась на остановках общественного транспорта, имелась определенная периодичность по маршруту следования. Водители выдавали пассажирам посадочный талон с указанием тарифа за поездку.

Вместе с тем, решение об открытии маршрута, по которому выполняется незаконная регулярная перевозка пассажиров, Министерством транспорта Тверской области не принималось, в реестре перевозчиков, занимающихся перевозкой пассажиров на территории г. Твери, данный маршрут не числится.

В связи с этим, прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 11.33. КоАП РФ (использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным).

По результатам рассмотрения постановления перевозчик привлечен к административной ответственности и оштрафован на 300 000 рублей.



