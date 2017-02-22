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Владелец экскурсионного маршрута с номером «22Э» оштрафован на 300 000 рублей

22 Февраля 2017 13:06
Автор: TIA

Прокуратура Пролетарского района Твери совместно с сотрудниками УГАДН по Тверской области, ГИБДД УМВД России по Твери провела проверку перевозчиков, которые выходят на маршруты для предоставления экскурсионных услуг.

В ходе проверки выявлено, что общество с ограниченной ответственностью незаконно выводило на маршрут экскурсионные  автомобили  с номером «22Э».

Установлено, что посадка и высадка пассажиров производилась на остановках общественного транспорта, имелась определенная периодичность по маршруту следования. Водители выдавали пассажирам посадочный талон с указанием тарифа за поездку.

Вместе с тем, решение об открытии маршрута, по которому выполняется незаконная регулярная перевозка пассажиров, Министерством транспорта Тверской области не принималось, в реестре перевозчиков, занимающихся перевозкой пассажиров на территории г. Твери, данный маршрут не числится.

В связи с этим, прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 11.33. КоАП РФ (использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным).

По результатам рассмотрения постановления перевозчик привлечен к административной ответственности и  оштрафован на 300 000 рублей.


 

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Метки: экскурсионный маршрут с номером «22Э» штраф нелегальные перевозчики
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Комментарии (11)

  • bae99 
    15 - 20 дней работы одной машины....
    22.02.2017 13:35
    0 | 4

    • Alx 
      Неужели план с одной Газели 15 тысяч в день? Что то больно много.
      22.02.2017 13:42
      0 | 2

      • bae99 
        Ну пусть будет 30 дней. Им все равно по......
        22.02.2017 13:49
        0 | 2

      • DenBlldenn 
        сколько она ездит в сутки, пусть 15 часов, чтоб проще считать.
получается тыща в час, это 46 человек в час.
то на то и выходит примерно.
        22.02.2017 14:03
        0 | 1

    • HEKTOE 
      Ни разу на этом маршруте не видел ГАЗель.
      22.02.2017 14:50
      0 | 1

  • Konstantin (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/100003476414307/) 
    ну  понятно, всё что выгодно гражданам надо штрафовать.
31, 41 и 33 автобусов, например в течении дня хрен дождёшься, их владельцев чего-то не штрафуют.
    22.02.2017 14:15
    1 | 3

    • HEKTOE 
      Зачем ждать транспорт? Можно же скачать яндекс транспорт и подходить ко времени.
      22.02.2017 14:46
      0 | 1

    • Ms. 
      Паленой водкой из под полы торговать тоже выгодно для некоторых граждан. Давайте устроим анархию и будет вселенское счастье.
      22.02.2017 15:11
      0 | 2

  • Paul_Moriarty 
    Чтобы не попасть на штраф, нужно не соответствовать признакам регулярных перевозок по маршруту. Я правильно понял?
Для этого нельзя сажать и высаживать пассажиров на остановках. Иметь не строгий интервал следования машин, а с некоторым случайным разбросом. И не выдавать посадочные талоны. После этого можно оказывать экскурсионные услуги в полном объеме без опасения санкций?
    22.02.2017 15:22
    0 | 3
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