tvernews.ru
22 февраля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей

22 Февраля 2017 12:35
Автор: TIA

Старицкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Баркова. Он признан виновным в продаже опасной для здоровья и жизни алкогольной продукции (ч.1 ст. 238 УК РФ).

В июне 2016 года подсудимый продал 1.5 литра самогона крепостью 35,9%, содержащую в качестве микрокомпонентов: уксусный альдегид, ацетон, метилацетат, этилоцетат, метанол, 1-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт, этиллактат, 2–фенилэтанол.

Приговором суда самогонщику назначен штраф - 10 000 руб.

Сообщает Старицкий районный суд.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: самогон самогонщик
Смотрите также:
Комментарии (6)

  • ArT1986 
    (O_O)
    Прикрепленные изображения:
    22.02.2017 13:24
    0 | 2

    • Настя (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/122900504898799/) 
      вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
      22.02.2017 14:27
      2 | 0

  • bae99 
    Мужика сдали за недостающие 4,1 %...Спиртометр у него не точный был...
    22.02.2017 13:39
    0 | 2

  • Szpilki 
    Купленное в любом супермаркете пойло имеет весь спектр этих веществ.
    22.02.2017 13:56
    0 | 2

  • Buzzer 
    Путлер такую цену на водку сделал, что скоро все гнать самогон будут. Я вот много лет самогон изготавливаю, так сказать самогонщик со стажем, не продаю только никому. И напиток получается значительно лучше водки, которую делают из непонятного китайского спирта.
Долой вытрезвители!!!  Да здравствует самогоноварение!!!
https://www.youtube.com/watch?v=gkBn3xdCZ54
    22.02.2017 14:35
    1 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

2017-02-18 18:45
89

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

2017-02-18 13:27
86

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
78

Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева

2017-02-17 09:24
70

Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

2017-02-17 14:49
64

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

Послание митрополита к православной молодежи

2017-02-17 10:58
51

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100