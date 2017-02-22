В Тверской области самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей

Старицкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Баркова. Он признан виновным в продаже опасной для здоровья и жизни алкогольной продукции (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Старицкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Баркова. Он признан виновным в продаже опасной для здоровья и жизни алкогольной продукции (ч.1 ст. 238 УК РФ).

В июне 2016 года подсудимый продал 1.5 литра самогона крепостью 35,9%, содержащую в качестве микрокомпонентов: уксусный альдегид, ацетон, метилацетат, этилоцетат, метанол, 1-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт, этиллактат, 2–фенилэтанол.

Приговором суда самогонщику назначен штраф - 10 000 руб.

Сообщает Старицкий районный суд.