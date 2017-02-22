В Тверской детской областной больнице будут созданы первое отделение онкогематологии и круглосуточный детский травмпункт

Концепцию развития педиатрии на территории Верхневолжья обсудили на заседании малой коллегии регионального Министерства здравоохранения. Документ разработали специалисты ведомства и руководство Детской областной клинической больницы.

Концепцию развития педиатрии на территории Верхневолжья обсудили на заседании малой коллегии регионального Министерства здравоохранения. Документ разработали специалисты ведомства и руководство Детской областной клинической больницы.

Концепция развития детского здравоохранения рассчитана до 2019 года и предусматривает: совершенствование лечебного процесса, внедрение высоких технологий, разработку системы маршрутизации пациентов из районов, а также создание центра образования для студентов-медиков, взаимодействие со специалистами федеральных клиник по педиатрии, в том числе организацию стажировок тверских врачей и дистанционных консультаций.

В Детской областной больнице будут созданы первое в регионе отделение онкогематологии и круглосуточный детский травматологический пункт, а также иммунологическая лаборатория. Предполагается расширение нейрохирургического отделения, повышение эффективности работы отделения реаниматологии и патологии новорожденных.

Продолжится укрепление материально-технической базы учреждения: в ближайшее время будет приобрётен новый аппарат МРТ и рентген-аппарат, также на этот год планируется закупка аппаратов для травматологического отделения, оборудования для эндоскопических операций.

Предполагается организовать работу больницы в 2 смены для удобства пациентов, расширить регистратуру, оснастить учреждение современными системами видеонаблюдения, провести текущие и капитальные ремонтные работы.