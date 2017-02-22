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В Тверской детской областной больнице будут созданы первое отделение онкогематологии и круглосуточный детский травмпункт

В Тверской детской областной больнице будут созданы первое отделение онкогематологии и круглосуточный детский травмпункт - ТИА
22 Февраля 2017 12:39
Автор: TIA

Концепцию развития педиатрии на территории Верхневолжья обсудили на заседании малой коллегии регионального Министерства здравоохранения. Документ разработали специалисты ведомства и руководство Детской областной клинической больницы.

Концепция развития детского здравоохранения рассчитана до 2019 года и предусматривает: совершенствование лечебного процесса, внедрение высоких технологий, разработку системы маршрутизации пациентов из районов, а также создание центра образования для студентов-медиков, взаимодействие со специалистами федеральных клиник по педиатрии, в том числе организацию стажировок тверских врачей и дистанционных консультаций.

В Детской областной больнице будут созданы первое в регионе отделение онкогематологии и круглосуточный детский травматологический пункт, а также иммунологическая лаборатория. Предполагается расширение нейрохирургического отделения, повышение эффективности работы отделения реаниматологии и патологии новорожденных.

Продолжится укрепление материально-технической базы учреждения: в ближайшее время будет приобрётен новый аппарат МРТ и рентген-аппарат, также на этот год планируется закупка аппаратов для травматологического отделения, оборудования для эндоскопических операций.

Предполагается организовать работу больницы в 2 смены для удобства пациентов, расширить регистратуру, оснастить учреждение современными системами видеонаблюдения, провести текущие и капитальные ремонтные работы.

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Метки: тверская областная детская больница педиатрия отделение онкогематологии иммунологическая лаборатория
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Комментарии (4)

  • Ferapont 
    Про вертолеты забыли.
Как доставлять детей будете в ОДКБ ? В районах позакрывали, в Твери супер-пупер открыли.. Эффективность едросовской медицины просто зашкаливает. Израильтяне в очередь за опытом с синайской границы стоят..
ПыСЫ. Новый МРТ в 6-ой городской до сих пор пылится. С детским также выйдет ?
ПыСы2. Стройте сразу гостиницу при этом травмцентре, раз уж он единственный на весь регион. Родители наверняка к чадам поближе захотят быть.
    22.02.2017 13:35
    0 | 4

  • Настя (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/122900504898799/) 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
    22.02.2017 14:27
    0 | 0

  • horton 
    "Предполагается организовать работу больницы в 2 смены для удобства пациентов..."
Что-то совсем не поняла про две смены...
    22.02.2017 15:44
    0 | 0
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