В Твери задержали 41-летнего мужчину, который поджёг машину

В полицию позвонила 36-летняя жительница Твери и сообщила о возгорании принадлежащей ей автомашины «Шкода». Первоначальная причина возгорания - поджог. Полицейские изучили круг общения автоледи, проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.
Было установлено, что поджог из хулиганских побуждений совершил 41 - летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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