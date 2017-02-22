В Твери задержали 41-летнего мужчину, который поджёг машину

В полицию позвонила 36-летняя жительница Твери и сообщила о возгорании принадлежащей ей автомашины «Шкода». Первоначальная причина возгорания - поджог. Полицейские изучили круг общения автоледи, проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

В полицию позвонила 36-летняя жительница Твери и сообщила о возгорании принадлежащей ей автомашины «Шкода». Первоначальная причина возгорания - поджог. Полицейские изучили круг общения автоледи, проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Было установлено, что поджог из хулиганских побуждений совершил 41 - летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.