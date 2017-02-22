Программа "Наступление на наследие" проверила состояние памятников архитектуры в Кимрах

Программа "Наступление на наследие" московского телеканала "Фронде ТВ" провела проверку сохранности памятников истории и архитектуры в городе Кимры Тверской области.

Программа "Наступление на наследие" московского телеканала "Фронде ТВ" провела проверку сохранности памятников истории и архитектуры в городе Кимры Тверской области.

Ведущий программы Андрей Новичков проинспектировал состояние визитных карточек города - Гостиного двора и Торговых рядов. По традиции, съемочная группа без предупреждения пришла и в Администрацию города.

По результатам телепроверки, программа обратилась в Главное Управление по охране памятников Тверской области и к убернатору Тверской области с просьбой ускорить процесс лишения недобросовестного собственника прав на объекты культурного наследия.

Программа "Наступление на наследие" ездит по городам России проверяет, как сохраняются объекты, являющие собой историко-культурное достояние. С каждым новым выпуском жанр неожиданной телепроверки позволяет увидеть зрителям своими глазами факты уничтожения памятников архитектуры в регионах.

Напомним, что это уже третий приезд программы "Наступление на наследие" в Тверскую область. Так, до этого телевизионщики побывали в Старице.