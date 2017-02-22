В Тверской области 28-летний мужчина ограбил 87-летнего собутыльника
87-летний и 28-летний мужчины распивали спиртные напитки. Между собутыльниками произошел конфликт, и молодой человек под угрозой кухонного ножа похитил у пенсионера 50 тысяч.
87-летний и 28-летний мужчины распивали спиртные напитки. Между собутыльниками произошел конфликт, и молодой человек под угрозой кухонного ножа похитил у пенсионера 50 тысяч.
Пострадавший позвонил в отдела МВД России «Вышневолоцкий» и сообщил о разбойном нападении. Полицейские задержали подозреваемого, сейчас он находится в изоляторе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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Комментарии (5)
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pessimist
22.02.2017 14:13
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