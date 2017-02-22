В Тверской области 28-летний мужчина ограбил 87-летнего собутыльника

87-летний и 28-летний мужчины распивали спиртные напитки. Между собутыльниками произошел конфликт, и молодой человек под угрозой кухонного ножа похитил у пенсионера 50 тысяч.

Пострадавший позвонил в отдела МВД России «Вышневолоцкий» и сообщил о разбойном нападении. Полицейские задержали подозреваемого, сейчас он находится в изоляторе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.