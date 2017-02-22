Детскую поликлинику в «Южном» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2017 - начале 2018 года

Финансирование строительства будет обеспечено за счёт областного и федерального бюджетов. Документы о выделении средств по этому направлению подписал Президент России Владимир Путин во время визита в Тверскую область в июле 2016 года. Муниципальные власти готовы принять участие в подведении коммунальных сетей, сообщает правительство Тверской области

Финансирование строительства будет обеспечено за счёт областного и федерального бюджетов. Документы о выделении средств по этому направлению подписал Президент России Владимир Путин во время визита в Тверскую область в июле 2016 года. Муниципальные власти готовы принять участие в подведении коммунальных сетей, сообщает правительство Тверской области

- Необходимые деньги зарезервированы, сейчас изучаем проектную документацию и хотим постараться до конца 2017 года, а самый реалистичный срок — в первом квартале 2018-го открыть поликлинику, — сказал Игорь Руденя.

Сейчас медицинское обслуживание более девяти тысяч юных жителей «Южного» проходят в поликлинике детской городской больницы №6. Учреждение не справляется с нагрузкой: не хватает врачебных кабинетов.