Детскую поликлинику в «Южном» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2017 - начале 2018 года

Финансирование строительства будет обеспечено за счёт областного и федерального бюджетов. Документы о выделении средств по этому направлению подписал Президент России Владимир Путин во время визита в Тверскую область в июле 2016 года. Муниципальные власти готовы принять участие в подведении коммунальных сетей, сообщает правительство Тверской области
- Необходимые деньги зарезервированы, сейчас изучаем проектную документацию и хотим постараться до конца 2017 года, а самый реалистичный срок — в первом квартале 2018-го открыть поликлинику, — сказал Игорь Руденя.
Сейчас медицинское обслуживание более девяти тысяч юных жителей «Южного» проходят в поликлинике детской городской больницы №6. Учреждение не справляется с нагрузкой: не хватает врачебных кабинетов.
Комментарии (5)
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Voland
22.02.2017 11:24
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4
antiER
22.02.2017 13:49
0
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