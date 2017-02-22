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Детскую поликлинику в «Южном» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2017 - начале 2018 года

22 Февраля 2017 10:04
Автор: TIA

Финансирование строительства будет обеспечено за счёт областного и федерального бюджетов. Документы о выделении средств по этому направлению подписал Президент России Владимир Путин во время визита в Тверскую область в июле 2016 года. Муниципальные власти готовы принять участие в подведении коммунальных сетей, сообщает правительство Тверской области

- Необходимые деньги зарезервированы, сейчас изучаем проектную документацию и хотим постараться до конца 2017 года, а самый реалистичный срок — в первом квартале 2018-го открыть поликлинику, — сказал Игорь Руденя.

Сейчас медицинское обслуживание более девяти тысяч юных жителей «Южного» проходят в поликлинике детской городской больницы №6. Учреждение не справляется с нагрузкой: не хватает врачебных кабинетов.

 

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Метки: детская поликлиника в «Южном» тверь
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Комментарии (5)

  • genesis 
    Вот это очень важный проект. Надеюсь всё получится, тем более если сам Путин деньги выделил, главное что бы не попилили
    22.02.2017 10:24
    1 | 2

  • Voland 
    Хоть бы адрес написали и эскиз выложили, чтоб знать о чем потомкам рассказывать "Вот тут должна была быть поликлиника".
    22.02.2017 11:24
    0 | 4

    • antiER 
      До конца 2017 года осталось 10 месяцев, до конца 1 квартала 2018 года 13 месяцев. Еще проектная документация не утверждена. За это время и за эти деньги даже фундамент не сделать, Не то что оборудованную поликлинику. Ну пусть хотя бы начнут. (Только не в смысле символический первый кирпич).
      22.02.2017 13:49
      0 | 0
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