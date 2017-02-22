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Тверь станет городом большого литературного путешествия

22 Февраля 2017 09:50
Автор: TIA

27 февраля в Тверь приедет большое #литературноепутешествие – проект «Галопом по России за 80 дней». Автор проекта, кировчанка Мария Савиных, пересечёт всю страну от Калининграда до Владивостока за 80 дней. За это время она пообщается с жителями самых разных городов о литературе и о людях, которые творили и продолжают творить.

В Тверь Мария Савиных приедет на поезде 27 февраля рано утром и пробудет здесь два дня. За это время Мария встретится с местными литераторами, увидит их любимые места в городе, поговорит с писателями и поэтами об их творчестве и литературе в целом. За ходом встреч можно наблюдать в соцсетях по хэштегам: #галопомпоРоссииза80дней и #trip80days.


Итогом  этих и других встреч станут 28 журналистских работ на официальном сайте проекта http://trip80days.ru, мультимедийная карта со 150 авторами и несколько проведённых литературных вечеров.


Авторы проекта обещают, что читатели увидят Россию глазами литераторов сразу нескольких поколений. Наблюдая за развитием проекта #галопомпоРоссииза80дней, каждый читатель найдет своего автора: писатели и поэты – аудиторию, путешественники – новые идеи для будущих поездок, все остальные – массу других интересных моментов.

В августе прошлого года проект #галопомпоРоссииза80дней был поддержан экспертами всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» и взял грант на 300 000 рублей.

 

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Метки: «Галопом по России за 80 дней» литературное путешествие
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Комментарии (5)

  • Old_man 
    Кому и чем известна Мария Савиных?
Мало ли кто колесит по стране.
    22.02.2017 10:41
    1 | 4

    • antiER 
      Может проспит остановку?
      22.02.2017 13:41
      0 | 0

  • Vodnik-76 
    А где будут встречи, во сколько, какова цена за посещение, все ли смогут туда попасть уже ясно? Или станет известно позже
    22.02.2017 11:41
    0 | 0
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