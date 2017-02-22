Тверь станет городом большого литературного путешествия

27 февраля в Тверь приедет большое #литературноепутешествие – проект «Галопом по России за 80 дней». Автор проекта, кировчанка Мария Савиных, пересечёт всю страну от Калининграда до Владивостока за 80 дней. За это время она пообщается с жителями самых разных городов о литературе и о людях, которые творили и продолжают творить.

27 февраля в Тверь приедет большое #литературноепутешествие – проект «Галопом по России за 80 дней». Автор проекта, кировчанка Мария Савиных, пересечёт всю страну от Калининграда до Владивостока за 80 дней. За это время она пообщается с жителями самых разных городов о литературе и о людях, которые творили и продолжают творить.

В Тверь Мария Савиных приедет на поезде 27 февраля рано утром и пробудет здесь два дня. За это время Мария встретится с местными литераторами, увидит их любимые места в городе, поговорит с писателями и поэтами об их творчестве и литературе в целом. За ходом встреч можно наблюдать в соцсетях по хэштегам: #галопомпоРоссииза80дней и #trip80days.



Итогом этих и других встреч станут 28 журналистских работ на официальном сайте проекта http://trip80days.ru, мультимедийная карта со 150 авторами и несколько проведённых литературных вечеров.



Авторы проекта обещают, что читатели увидят Россию глазами литераторов сразу нескольких поколений. Наблюдая за развитием проекта #галопомпоРоссииза80дней, каждый читатель найдет своего автора: писатели и поэты – аудиторию, путешественники – новые идеи для будущих поездок, все остальные – массу других интересных моментов.

В августе прошлого года проект #галопомпоРоссииза80дней был поддержан экспертами всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» и взял грант на 300 000 рублей.