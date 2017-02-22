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В Твери маршрутное такси №51 столкнулось с Маздой

22 Февраля 2017 09:20
Автор: TIA

Фоторепортаж

Сводка ДТП за 21 февраля. Так, в 01.40 на 113 км автодороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец 45-летний водитель автомашины Вольво с прицепом врезался в стоящий на правой обочине автомобиль Фрейлендер с прицепом. В результате в ДТП пострадал водитель Вольво - с полученными травмами он самостоятельно обратился за медпомощью.

В 09.34 напротив дома 7/2 по ул. Оснабрюкская в Твери 37-летний водитель Ниссан Альмера Тино выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ПЕЖО-206, под управлением 30-летней женщины, которая двигалась со встречного направления прямо. В ДТП пострадал годовалый ребёнок - пассажир ПЕЖО-206 (находился на правом переднем пассажирском сидении в детском автокресле, пристегнутый ремнем безопасности). Его на месте происшествия осмотрели врачи скорой помощи.

21 февраля,  около 13.50 на 40 км а/д Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна Рамешковского района 29-летний водитель Киа Рио двигался со стороны Бежецка в сторону Твери. Он не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия и на повороте выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с Ладой 219110 «Гранта», под управлением 54-летнего водителя. Водитель-виновник аварии получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

21 февраля, в 18.53 на дороге от ул. Г. Димитрова до пос. Литвинки 40-летний водитель ПАЗ-32053 (маршрутное такси №51) выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Мазда-3, под управлением 33-летней женщины. В ДТП пострадала водитель Мазды: её отвезли в больницу, после оказания помощи отпустили.

21 февраля, около 21.20 на 16 км а/д Рамешки-Максатиха Рамешковского района Тверской области 40-летний водитель МАЗ 544008-060-031 с полуприцепом KRONE двигался от п. Максатиха в Рамешки.  При обгоне он выехал на на полосу встречного движения, где врезался во встречную Сканию с полуприцепом, под управлением трезвого 26-летнего водителя. В результате ДТП водитель МАЗа с полученными травмами был госпитализирован.

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Метки: сводка дтп дтп происшествие на дороге столкнулись грузовики выезд на встречную полосу
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Комментарии (3)

  • Net. 
    В сводке опять засветилась маршрутка- нездоровое постоянство.Хочется сказать: "Маршрутки опять атакуют!"
    22.02.2017 11:28
    0 | 3
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