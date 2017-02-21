Жители Тверской области с гордостью восприняли финиш биатлониста Антона Шипулина с надписью "Бежецк" на Российском флаге.

18 февраля в австрийском Хохфильцене мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете. На последних метрах дистанции капитану сборной Антону Шипулину с трибуны протянули российский флаг с надписью "Бежецк", с которым он пересёк финишную черту.

В "золотой" эстафетный состав вошли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и постоянный финишёр сборной Антон Шипулин. На втором месте оказались французы во главе с Мартеном Фуркадом, на третьем - хозяева чемпионата, команда Австрии. Эта победа стала первой для мужской сборной России за девять лет: в последний раз золото выигрывали Максим Чудов и эстафетная

Особую гордость испытывают жители города Бежецка за уроженку Бежецкого района Иванову Татьяну Сергеевну, которая привезла в Хохфильцен Австрии Российский флаг с надписью Бежецк. Татьяна Иванова закончила в Бежецке гимназию №1 им. В. Я. Шишкова, сейчас проживает в Москве. Она фанатка биатлона и находилась в служебной командировке в Австрии. В Бежецком районе проживает родственник Татьяны, Максимов А. И. – главный инженер колхоза СПК «Новая Жизнь», сообщает http://vdvbezheck.ru

Администрация Бежецкого района после возвращения Татьяны из командировки в Москву постарается связаться с ней и выразить благодарность от всех жителей Бежецкого района. А также в Бежецке ждут легендарный флаг