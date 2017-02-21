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74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков город Белый встретит в звании Города воинской доблести

21 Февраля 2017 20:24
Автор: TIA

21 февраля на заседании Правительства Тверской области была рассмотрена законодательная инициатива о присвоении Белому регионального звания «Город воинской доблести».

С таким предложением выступили жители Бельского района, ветераны Великой Отечественной войны, молодёжные объединения. На заседании Тверского областного оргкомитета «Победа» было принято решение поддержать инициативу.

За свою более чем 650-летнюю историю Белый неоднократно вставал на пути врагов страны. Первое упоминание о городе в 1359 году связано с защитой русских земель от литовских захватчиков. Образцом воинской доблести Белый был и в Смутное время, и в период Отечественной войны 1812 года.

Самые тяжёлые испытания городу принесла Великая Отечественная война. Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Ожесточённые сражения сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

Сегодня в 25 воинских захоронениях на территории Бельского района покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Каждый год по итогам поисковых экспедиций на мемориальные плиты воинских захоронений вносят десятки новых имён. Восемь уроженцев района - Герои Советского Союза, двое - полные кавалеры ордена Славы, один -  Герой России.

 

 

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Метки: город белый «Город воинской доблести»
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Комментарии (1)

  • antiER 
    А почему не город воинской СЛАВЫ, по моему более достоин чем Тверь....
    21.02.2017 22:34
    0 | 1
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