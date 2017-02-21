Сельхозпроизводители Тверской области получат почти 1,4 млрд рублей на субсидирование кредитов

На заседании правительства Тверской области 21 февраля целый блок вопросов был посвящен поддержке сельского хозяйства. В частности, был принят ряд документов, устанавливающих порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям.

На заседании правительства Тверской области 21 февраля целый блок вопросов был посвящен поддержке сельского хозяйства. В частности, был принят ряд документов, устанавливающих порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает, что на субсидирование краткосрочных кредитов, полученных малыми хозяйствами, будет направлено 74 млн рублей, на крупные инвестиционные кредиты – 1,3 млрд рублей.

Важное направление поддержки - страхование животных от болезней, стихийных бедствий. Выделение субсидий на эти цели позволит в этом году застраховать 84 тыс. голов скота, что на 30% больше прошлогоднего показателя. В дальнейшем планируется увеличивать эту цифру.

Другие значимые меры поддержки – субсидирование молочного скотоводства, модернизация объектов АПК. Строительство новых и существующих животноводческих и растениеводческих комплексов будет способствовать созданию новых рабочих мест. В