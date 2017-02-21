tvernews.ru
21 февраля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Сельхозпроизводители Тверской области получат почти 1,4 млрд рублей на субсидирование кредитов

21 Февраля 2017 19:46
Автор: TIA

На заседании правительства Тверской области 21 февраля целый блок вопросов был посвящен поддержке сельского хозяйства. В частности, был принят ряд документов, устанавливающих порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает, что на субсидирование краткосрочных кредитов, полученных малыми хозяйствами, будет направлено 74 млн рублей, на крупные инвестиционные кредиты – 1,3 млрд рублей.

Важное направление поддержки - страхование животных от болезней, стихийных бедствий. Выделение субсидий на эти цели позволит в этом году застраховать 84 тыс. голов скота, что на 30% больше прошлогоднего показателя. В дальнейшем планируется увеличивать эту цифру.

Другие значимые меры поддержки – субсидирование молочного скотоводства, модернизация объектов АПК. Строительство новых и существующих животноводческих и растениеводческих комплексов будет способствовать созданию новых рабочих мест. В

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сельское хозяйство субсидии тверская область
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • uabumoderoff 
    84000голов скота.Где молоко?
    21.02.2017 20:15
    0 | 0

    • hell 
      В основном направлено на убой до годовалого возраста... А мяско по всей России, в основном в Москву...
      21.02.2017 20:39
      0 | 0

  • Beqbmak 
    Все уйдет Новикову в ДМП....
    21.02.2017 22:33
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

2017-02-18 18:45
89

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

2017-02-18 13:27
85

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
78

Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева

2017-02-17 09:24
70

Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

2017-02-17 14:49
64

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

Послание митрополита к православной молодежи

2017-02-17 10:58
50

Родители, будьте внимательны!

2017-02-15 09:55
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100