Правительство области: средняя зарплата работников детсадов должна составить 21 000, педагогов школ — 23 000

Внесение изменений в госпрограмму «Развитие образования Тверской области» обсудили 21 февраля на заседании Правительства региона. Финансирование отрасли в 2017 году увеличено на 594,6 млн рублей.

Внесение изменений в госпрограмму «Развитие образования Тверской области» обсудили 21 февраля на заседании Правительства региона. Финансирование отрасли в 2017 году увеличено на 594,6 млн рублей.

В частности, более 205 млн рублей будет направлено на реализацию майских указов Президента - выравнивание уровня заработных плат сотрудников системы образования. В этом году средняя зарплата работников дошкольных учреждений должна составить 21 тыс. 263 рубля, педагогов школ — 23 тыс. 460 рублей, сообщает правительство Тверской области

Дополнительно 17,5 млн рублей выделено на выплату компенсаций части родительской платы за услуги детских садов. Для семей с одним ребенком она составляет 20%, двумя – 50%, многодетным семьям компенсируется 100% платы за детский сад. В целом объём средств по этому направлению в 2017 году составит более 222 млн рублей.

Госпрограмма предусматривает также замену устаревшего автотранспорта в школах.

- Мы планируем дополнительно закупить 39 автобусов. Это необходимый процесс, который направлен на обновление школьного автопарка. По законодательству для перевозки школьников должны использоваться машины, находящиеся в эксплуатации не дольше 10 лет, — отметил губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, дополнительные бюджетные ассигнования в рамках программы «Развитие образования Тверской области» будут направлены на укрепление материально-технической базы учебных заведений и реализацию федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья.