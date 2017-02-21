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Правительство области: средняя зарплата работников детсадов должна составить 21 000, педагогов школ — 23 000

21 Февраля 2017 19:15
Автор: TIA

Внесение изменений в госпрограмму «Развитие образования Тверской области» обсудили 21 февраля на заседании Правительства региона. Финансирование отрасли в 2017 году увеличено на 594,6 млн рублей.

В частности, более 205 млн рублей будет направлено на реализацию майских указов Президента - выравнивание уровня заработных плат сотрудников системы образования. В этом году средняя зарплата работников дошкольных учреждений должна составить 21 тыс. 263 рубля, педагогов школ — 23 тыс. 460 рублей, сообщает правительство Тверской области

Дополнительно 17,5 млн рублей выделено на выплату компенсаций части родительской платы за услуги детских садов. Для семей с одним ребенком она составляет 20%, двумя – 50%, многодетным семьям компенсируется 100% платы за детский сад. В целом объём средств по этому направлению в 2017 году составит более 222 млн рублей.

Госпрограмма предусматривает также замену устаревшего автотранспорта в школах.

- Мы планируем дополнительно закупить 39 автобусов. Это необходимый процесс, который направлен на обновление школьного автопарка. По законодательству для перевозки школьников должны использоваться машины, находящиеся в эксплуатации не дольше 10 лет, — отметил губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, дополнительные бюджетные ассигнования в рамках программы «Развитие образования Тверской области» будут направлены на укрепление материально-технической базы учебных заведений и реализацию федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Метки: зарплата учителей в Тверской области образование в тверской области правительство тверской области
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Комментарии (6)

  • dsmile 
    А вот педагоги из Кувшиново не согласятся с данными цифрами... не получают они столько!
    21.02.2017 19:30
    0 | 5

  • pitkin 
    Должно, но не обязано!Почти во всех детских садах Твери неукомплектованный штат.Туда никто не идёт работать за низкую зарплату.В очередной раз, посидели, поговорили и на этом всё закончилось)))))))))))
    21.02.2017 19:55
    0 | 6

  • USSR 
    Делается все просто! Бухи составляют отчёт (мониторинг), и в случае если зп не показала рост, тем более не дотягивает до средней, то сверху идёт отмашка - вот эти виды начислений за прошлый год исключить, а вот эти за текущий год включить. Не хватает до средней? Не беда. Вот этих замов подпихнуть с их зп к педагогам и делов то!
    21.02.2017 20:04
    1 | 3

  • Nyuta 
    Поживем увидим
    21.02.2017 21:52
    1 | 1

  • RSERG 
    Средняя зарплата это так. Я ем мясо, а ты капусту, а в среднем мы едим голубцы. Или как средняя температура по больнице, у кого за 40, а кто в морге лежит остывает. А в среднем 36,6.
    21.02.2017 22:25
    0 | 1

  • osel star 
    слово "должна" ключевое. ВВ Путин уже год как уверен что средняя зарплата учителя как средняя по региону, а средняя по региону около тридцатки если верить росстату по области, где-то не стыковочка в цифрах.
нашел
Тверьстат: средняя зарплата горожан выросла до 33 тысяч рублей
08 Ноября 2016 14:41
Автор: TIA

Тверьстат представил отчёт о численности и средней заработной плате работников тверских крупных и средних предприятий. В среднем количество сотрудников сократилось на 4 % относительно прошлого года, только в сфере здравоохранения их стало несколько больше. Зато, констатирует Тверьстат, вырос размер среднемесячной заработной платы.

Средняя зарплата за три квартала 2016 года составила 32 956 рублей, что на 7,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 39,1 % прибыльнее за этот год стал гостиничный и ресторанный бизнес - это самый заметный показатель роста. Впрочем, и численность сотрудников этой сферы сократилась на 60,9 % - больше, чем где бы то ни было.

Наиболее высокий достаток у работников финансовой сферы: в среднем они получают по 49 690 рублей в месяц. Следующие по доходности - ресурсоснабжающие организации (40 362 рубля), предприятия, осуществляющие операции с недвижимостью (39 932 рубля), органы госуправления (39 111 рублей). Самые низкие зарплаты у сотрудников гостиниц и ресторанов (20 694 рубля).
    21.02.2017 22:44
    0 | 0
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