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В Твери школьницы и студентки поздравляли солдат с праздником, писали на открытках стихи, а некоторые номера телефонов

В Твери школьницы и студентки поздравляли солдат с праздником, писали на открытках стихи, а некоторые номера телефонов - ТИА
21 Февраля 2017 18:57
Автор: TIA

Фоторепортаж

В преддверии Дня защитника Отечества солдаты из всех воинских частей Твери получат открытки, подписанные учащимися школ, колледжей и университетов.

Акция под названием «Мы верим в тебя, солдат!» проходит в Твери пятый год. В преддверии 23 февраля ученики школ готовят рисунки, посвящённые теме защиты Родины. Далее конкурсное жюри выбирает одну работу, на основе которой изготавливаются открытки. В этом году победительницей стала учащаяся 6-ой гимназии Софья Кошелева.

Тысячу изготовленных к празднику открыток подписали студентки университетов и колледжей, учащиеся школ. Девушки поздравляли солдат с праздником, писали на открытках стихи, а некоторые даже оставляли номера телефонов.

В рамках акции делегации девушек Тверского городского молодежного совета и Тверского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совершат рейд по воинским частям города Твери, в рамках которого пройдут торжественные поздравления солдат и вручение открыток.

Одно из таких мероприятий состоялось 21 февраля в военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова, где для военно-служащих была подготовлена концертная программа, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: акция «Мы верим в тебя солдат!» день защитника отечества
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Комментарии (3)

  • hell 
    Дебилизм конкретный... даж на фотке видно, как пару парней ржет, а остальных  свои девчонки ждут дома, видимо, их напрягает такая акция... телефончики они оставляют... капец...
    21.02.2017 20:59
    0 | 2

  • Nyuta 
    Хорошая акция:)
    21.02.2017 22:29
    1 | 0

    • hell 
      Рисунок очень хороший, не больше...
      21.02.2017 22:33
      0 | 0
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