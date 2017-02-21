В Твери школьницы и студентки поздравляли солдат с праздником, писали на открытках стихи, а некоторые номера телефонов

В преддверии Дня защитника Отечества солдаты из всех воинских частей Твери получат открытки, подписанные учащимися школ, колледжей и университетов.
Акция под названием «Мы верим в тебя, солдат!» проходит в Твери пятый год. В преддверии 23 февраля ученики школ готовят рисунки, посвящённые теме защиты Родины. Далее конкурсное жюри выбирает одну работу, на основе которой изготавливаются открытки. В этом году победительницей стала учащаяся 6-ой гимназии Софья Кошелева.
Тысячу изготовленных к празднику открыток подписали студентки университетов и колледжей, учащиеся школ. Девушки поздравляли солдат с праздником, писали на открытках стихи, а некоторые даже оставляли номера телефонов.
В рамках акции делегации девушек Тверского городского молодежного совета и Тверского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совершат рейд по воинским частям города Твери, в рамках которого пройдут торжественные поздравления солдат и вручение открыток.
Одно из таких мероприятий состоялось 21 февраля в военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова, где для военно-служащих была подготовлена концертная программа, сообщает Управление информации администрации города Твери
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Nyuta
21.02.2017 22:29
1
|
0
hell
21.02.2017 22:33
0
|
0