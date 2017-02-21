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NASA собирает пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы

21 Февраля 2017 16:33
Автор: TIA

NASA собирает пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.

Пресс-конференция начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.

В пресс-релизе NASA отмечается, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни».

Как пишет http://www.interfax.ru, по самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь.

Как ранее сообщалось, на пресс-конференции в мае 2016 года НАСА подтвердило существование 1284 экзопланет вне солнечной системы.

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Метки: nasa пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы
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Комментарии (7)

  • ArT1986 
    путешествие до Kepler 452b при существующих сейчас технологиях займет порядка 550 млн земных лет. У меня всё.
    21.02.2017 16:51
    2 | 6

    • BARBAdos 
      вопрос путешествия на миллионы световых лет адекватных ученых вряд ли волнует, интересует вопрос изучения данных планет.
      21.02.2017 17:19
      0 | 1

  • hell 
    И судя по тому, что эта новость освещена на ТИА, они уже летят к нам в Тверь....Ура, товарищи! С туризмом же у нас все прекрасно в последнее время...) Вот кто массово бронировал номера в гостиницах на масленицу...)))
    21.02.2017 16:51
    0 | 10

  • Житель подземелья 
    ТИА, ну заведите вы рубрику какую-нибудь из цикла "В России и в мире" и гоните туда перепечатку. Вроде как позиционируете себя как областной портал, а время от времени не пойми что выкладываете...
    21.02.2017 17:09
    5 | 7

  • VIRRA-EL_ 
    И судя по тому, что эта новость освещена на ТИА, они уже летят к нам в Тверь....Ура, товарищи! С туризмом же у нас все прекрасно в последнее время...) Вот кто массово бронировал номера в гостиницах на масленицу...)))


Лишь бы не из Москвы...
    21.02.2017 17:40
    1 | 2

  • uabumoderoff 
    Пора уже признаться,что процессор,чип и прочее нано дали нам внеземные,а не британские"учёные".
    21.02.2017 17:54
    0 | 4

  • pessimist 
    Я, прочитав заголовок, подумал что NASA собирает пресс-конференцию в Твери. Или в крайнем случае - в Бурашево.
    21.02.2017 20:22
    0 | 2
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