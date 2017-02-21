NASA собирает пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.

NASA собирает пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.

Пресс-конференция начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.

В пресс-релизе NASA отмечается, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни».

Как пишет http://www.interfax.ru, по самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь.

Как ранее сообщалось, на пресс-конференции в мае 2016 года НАСА подтвердило существование 1284 экзопланет вне солнечной системы.