NASA собирает пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.
Пресс-конференция начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.
В пресс-релизе NASA отмечается, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни».
Как пишет http://www.interfax.ru, по самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь.
Как ранее сообщалось, на пресс-конференции в мае 2016 года НАСА подтвердило существование 1284 экзопланет вне солнечной системы.
Комментарии (7)
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pessimist
21.02.2017 20:22
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