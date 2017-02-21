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В Твери сотрудники ГИБДД в четвертый раз задержали водителя БМВ, севшего за руль пьяным

21 Февраля 2017 15:28
Автор: TIA

Видео

18 февраля 2017 года около 00.40 на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Можайского г. Твери сотрудники Специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области потребовали остановиться водителя, управлявшего автомобилем БМВ. Однако, мужчина законное требование полицейских проигнорировал.

Сотрудникик ГИБДД догнали нарушителя во дворах домов на бульваре Гусева. Благодаря решительным действиям молодого человека - жителя города Твери, погони по дворам, которая могла стать опасной и для жителей близлежащих домов и для самого нарушителя, удалось избежать. Мужчина, оценив ситуацию, помог полицейским и перегородил своей машиной сквозной проезд. Нарушитель был вынужден повернуть в сторону гаражей, где попал в тупик.

Водитель БМВ попытался убежать, но инспектор ДПС вместе с неравнодушным молодым человеком, поймали нарушителя, когда тот пытался перелезть через забор. Водитель БМВ и его пассажир вели себя вызывающе, пытались устроить драку и неоднократно оскорбляли сотрудников ГИБДД. В отношении них автоинспекторы применили физическую силу и надели наручники. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Водителем БМВ оказался 24-летний молодой человек. Сотрудники Госавтоинспекции в четвертый раз привлекли его к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В июне 2011 года водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Аналогичные случаи произошли в июне и сентябре 2016 года. В настоящее время в отношении нарушителя возбуждены два уголовных дела за вождение транспортного средства с признаками опьянения. Решается вопрос о возбуждении в отношении него и пассажира уголовных дел по ст. 318 и ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти. Применение насилия в отношении представителя власти)

Сейчас в отношении водителя БМВ уже возбуждено два уголовных дела за управление автомобилем в состоянии опьянения.
 

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Метки: пьяный за рулём гибдд задержали пьяного зарулем
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Комментарии (8)

  • bae99 
    Чадо Бертрана?
    21.02.2017 15:43
    1 | 4

  • Buzzer 
    В белараше за такое автомобиль конфискуют.
    21.02.2017 15:49
    2 | 5

    • bublik 
      да тут только конфискация головы поможет. неизлечимый случай.
      21.02.2017 16:11
      3 | 6

    • Naum 
      Надо и у этого экземпляра тачку конфисковать.
      21.02.2017 17:48
      2 | 4

  • hockey 
    БМВ головного мозга
    21.02.2017 16:15
    2 | 3

  • romich 
    Откуда в 0.40 во дворах  появился неравнодушный молодой человек? И к чему (кому)  он неравнодушен?
    21.02.2017 16:22
    2 | 4

  • RSERG 
    Пора сажать!!!!!
    21.02.2017 16:40
    2 | 5

  • obyvatel 
    Правильно в Белараше делают, отняли бы машину, дома бухал бы.
Я ЗА то чтобы машины конфисковывать. А то эта группа из 87-110 алкашей ( где то 26 человек из г.Твери, остальные из области) каждые выходные статистику ГИБДД делают. ОДНИ И ТЕ ЖЕ!!!
    21.02.2017 16:51
    2 | 8
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