Тверские инвалиды просят сделать железнодорожный вокзал доступнее и почистить дороги

На заседании правительства Тверской области 21 февраля обсудили программу «Доступная среда» на 2016-2018 годы. Чиновники рассказали, как они собираются улучшить доступность среды, а те, кому такая среда жизненно необходима, - что им действительно нужно.

На заседании правительства Тверской области 21 февраля обсудили программу «Доступная среда» на 2016-2018 годы. Чиновники рассказали, как они собираются улучшить доступность среды, а те, кому такая среда жизненно необходима, - что им действительно нужно.

Министр соцзащиты Елена Хохлова доложила, что всего в Тверской области проживают 108 тысяч 211 инвалидов – 8,3% всего населения региона. Из них больше всего - 46 407 человек – имеют инвалидность по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, на втором месте онкобольные – 23 743 человека.

ЦИФРЫ:

На создание доступной среды в 2017 году Тверская область получит 28,8 млн рублей из федерального бюджета. В региональной казне на эти цели предусмотрено 26,7 млн рублей. Общий объём финансирования программы в текущем году составит более 55,5 млн рублей.

На эти деньги адаптируют 33 объекта: Михайловский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 7 стационарных отделений комплексных центров соцобслуживания населения, детскую клиническую больницу №2 в Твери, 14 школ и школ-интернатов в Твери, Кувшиново, Вышнем Волочке, Бежецке, Кимрах, Кашине, Торжке, Максатихе, Калининском, Бологовском и Торопецком районах, а также Осташковский детский дом, детские сады в Торжке и Конаково, Дом детского творчества в Удомле, Дворец творчества детей и молодёжи в Твери, областную картинную галерею, ТЮЗ, филармонию, спорткомплекс «Юбилейный». В этих учреждениях станут «доступными» входные группы и пути движения воспитанников, будут установлены подъёмные устройства для учеников на колясках, специализированн ое оборудование. А также в 2017 году приобретут автомобили для перевозки инвалидов-колясо чников, коррекционно-раз вивающие программные комплексы и литература. Кроме того, предусмотрены средства на обустройство диспетчерских пунктов для людей с нарушениями слуха, обучение переводчиков русского жестового языка, проведение социально значимых мероприятий совместно с общественными организациями инвалидов.

Программа «Доступная среда» реализуется в Тверской области с 2011 года, за это время адаптировано 229 объектов. Общий объём финансирования - более 1 миллиарда рублей.

В рейтинге Центра информационных коммуникаций Тверская область по доступности среды занимает 45-е место, в рейтинге ОНФ – 49-е.

От цифр и доклада перешли к мнениям экспертов – людей, которые каждый день сталкиваются и с доступной, и с недоступной средой.

Александр Бахараев – директор «Театра юного зрителя» рассказал, чтобы абсолютно все инвалиды могли посещать ТЮЗ, нужны работы по реконструкции здания – а именно создание санитарных комнат. Кроме того в этом году будет закуплено оборудование, чтобы колясочники могли оказаться в зрительном зале.

Ольга Данилова, директор «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» оценила реализацию программы «Доступная среда» высоко. Она рассказала, что кроме адаптации учреждений, в Твери проходят фестивали и слёты для людей с ограниченными возможностями, они верят в себя и повышают свою самооценку, к ним меняется отношение общества: «Такие мероприятия для инвалидов важны так же, как лекарства, которые им необходимы. Их ни в коем случае нельзя отменять».

И если внутри учреждений практически все адаптировано, то дороги оставляют желать лучшего. Дороги не позволяют человеку в коляске или с нарушениями опорно-двигательного аппарата свободно передвигаться. "Обратите внимание на дороги, пожалуйста", - попросила Ольга Данилова губернатора.

Антон Федулов, инструктор по физкультуре «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями», обратился к Игорю Рудене с просьбой решить давно наболевшие у колясочников проблемы.

Во-первых, сделать доступным для людей с ограниченными возможностями железнодорожный вокзал: кнопка вызова там не работает, а на пути колясочников возникает непреодолимый переход.

Ступенькоходы на вокзале не подходят для электроколясок. Вот таким образом колясочники преодолевают переход. Автор видео Алексей Ли:

Во-вторых, до дворца «Юбилейный» инвалидам добираться очень сложно – транспорт туда не ходит.

А в-третьих, сборы учебно-тренировочные сборы спортсменам-инвалидам по неизвестной причине отменили. «А это очень позитивно влияет на ребят, у них есть возможность потренироваться и показать хорошие результаты на чемпионатах России», - сказал Антон Федулов.

Антон Федулов – спортсмен и президент тверского благотворительного фонда «Безграничные возможности». Несколько лет назад Антон сам оказался прикованным к постели и даже подумать не мог, что когда-то сможет не только сам встать на ноги, но и помогать другим людям вновь поверить в себя. На ТИА было опубликовано большое интервью с ним.

Все предложения и пожелания Игорь Руденя взял на карандаш. В заключение, губернатор сказал, что доступная среда – это самый настоящий индикатор развития общества. И делать её для «галочки» не имеет смысла: «Я сам видел на Лыжне России, как люди с ограниченными возможностями занимаются спортом – во многом лучше и активнее, чем остальные. Поэтому среду для них нужно создавать действительно доступную, а не так, чтобы на первом этаже пандус, а на втором – неприступная лестница».