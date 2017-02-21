В Твери следить за водителями маршруток будет "Народный патруль"

УГИБДД Тверской области совместно с участниками группы из соцсетей "ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ" начинают проект "Народный патруль": автомобилисты-добровольцы будут вместе с инспекторами ДПС выезжать на улицы города и контролировать водителей маршрутных такси.

УГИБДД Тверской области совместно с участниками группы из соцсетей ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ начинают проект "Народный патруль": автомобилисты-добровольцы будут вместе с инспекторами ДПС выезжать на улицы города и контролировать водителей маршрутных такси.

Первый сбор участников "Народного патруля" намечен на 22 февраля, в 08.30 в Управлении ГИБДД. В первый рейд выйдут 6 человек. Сначала с ними проведут краткий инструктаж, затем определят маршруты патрулирования. Волонтёры будут работать в экипажах по два человека в течение одного часа.

Водителю при себе нужно иметь необходимый пакет документов, пассажиру (второму номеру) - паспорт. Машина должна быть оснащена видеорегистратором с точной датой и временем.

В 09.30 в Управлении патруль обязан будет предоставить записи для копирования с флеш-накопителя регистратора на жесткий диск ГИБДД.