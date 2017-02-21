В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

Сотрудники полиции совместно с представителями лесничества, обнаружили возле деревни Гнездово Старицкого района незаконную вырубку 60 деревьев различных пород, причинённый лесному фонду материальный ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний наемный работник владельцев дачного дома из города Москвы. Мужчина рассказал, что он планировал использовать вырубленные деревья для отопления дома. У злоумышленника изъяли трактор МТ3-82, бензопилу и контрольные спилы с бревен

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 4 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области