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В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

21 Февраля 2017 14:11
Автор: TIA

Сотрудники полиции совместно с представителями лесничества, обнаружили возле деревни Гнездово Старицкого района незаконную вырубку 60 деревьев различных пород, причинённый лесному фонду материальный ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний наемный работник владельцев дачного дома из города Москвы. Мужчина рассказал, что  он планировал использовать вырубленные деревья для отопления дома. У злоумышленника изъяли трактор МТ3-82, бензопилу и контрольные спилы с бревен

Возбуждено уголовное дело по статье  «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 4 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: нарубил деревьев для печки криминал возбуждено уголовное дело
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Комментарии (8)

  • systeman 
    Неудачник - надо пример с Осташковских брать. Весь район годами на добыче леса живет и ничего, десятки лесовозов это видно даже до особо крупного не дотягивает.
    21.02.2017 14:27
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  • BEKTOP 
    Вот только непонятно , причем тут "дрова для печки, если далее в новости говориться уже про "бревна сруба"? Про трактор и бензопилу уже не будем. 
Это что, новый способ заготовки дров такой появился- сначала сложить сруб, чтобы потом распилить на дрова ? Непонятно.


Но лично для меня вопрос, на что собственно пилил лес, в данном случае более чем существенный.
Если делал сруб на продажу, да с использованием не санок с ручной ножовкой, a трактор с бензопилой, - то это уже бизнес. И ничего лишнего. Так что должен ответить по-полной.

Другое дело, если кто-то из местных жителей или дачников зимой, в ручную, напилит в лесу дров из сухостоя или валежника. На дрова ведь живые хвойные деревья никто пилить не будет, они же не горят, а если уж горят, то кроме  тепла почти никакого от них нет. Вот это для меня -совсем другой расклад.

Но нынешние законы РФ настолько уродливы, оторваны от жизни и от интересов и нужд простых людей, что закон не предусматривает никакой разницы, пилиться ли лес для коммерческих целей (на лесопилку или на сруб), или действительно заготавливается в малых объемах местными жителями на дрова из сухостоя или валежника.Неважно ничего- живое дерево, неживое, пень, валежник- все, что больше 5см. в диаметре по нынешнему росзаконодательству проходит по ОДНОЙ СТАТЬЕ.  Наказание таким образом предусмотрено одно и то же(повторяю, по статье), разница будет только в 1пункте- возмещение ущерба. Вот тут, конечно, сумма за сухую жердь и за фишку до верху груженную сырым деловым лесом будет разная.Но штраф или  по статье в остальном будут одинаковы. Вся Россия в одном законе, так сказать. И качество этих законов.

Что делать? Как всему этому противостоять? Никак. Только быть лично порядочными и совестью. 
Я бы лично не смог составить протокол и оформить дело , из обстоятельств которого совершенно очевидно явствует, что сухостой или валежник взят в лесу местными жителями именно на дрова, причем для личного употребления.А если бы я был начальником, то обязательно постарался бы всеми силами избавиться от подчиненного, который  этот случай оформил "по закону". Неважно, кто это- полиционер, лесник или судья. Не по закону. Но с этого момента они бы были у меня под строжайшим внимательным надзорам, и отныне любая, самая ничтожная мелочь, любое ничтожное нарушение с их стороны стало бы тщательно фиксироваться, и по достижении "критической массы" пустил бы все это в ход c катализатором, добившись как минимум увольнения, а в идеале- привлечения к ответственности.
Иначе вся статистика будет делаться на мужиках с жердью на санках, а то и за плечами. При том что одному даже здоровому мужику без механизации, только с ручным инструментом, за всю зиму, даже работая от зари до зари, не  удасться вывести леса по кубатуре объемом даже на один лесовос.
Ну и обязательно надо вносить изменения в Лесной Кодекс. Такого быть не должно, что между живым деловым лесом, сухостоем , валежником, нет никакой разницы. 
Вот любят иногда Сталина всуе поминать, "закон о трех колосках" и т.п., и при этом всем как-то по барабану, что сегодня за вынесенный из леса сук в диаметре больше 5 см. могут привлечь по той-же статье, что и механизированные банды пиратов, годами промышляющими кражами леса в объеме "от" лесовоза.
    21.02.2017 14:37
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    • russsian 
      бревна сруба вероятно имеются ввиду в контексте "срубленные бревна", а не "сруб бани" или дома как таковой
      21.02.2017 14:58
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      • BEKTOP 
        Да нет, там было про бревна сруба, cейчас видимо исправили.
        21.02.2017 15:14
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    • Paul_Moriarty 
      Прекрати норкоман несчастный! Я ж помру от смеху!
Вот это мыслища, так мыслища! "...а если уж горят, то кроме  тепла почти никакого от них нет"

Про дрова даже комментировать нечего. Сразу видно, большой специалист! И в истопном деле, и в лесном хозяйстве. Дрова из сухостоя и валежника! Сейчас точно помру!
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      21.02.2017 14:58
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      • horton 
        Да... Не деревенский парень этот ХХХХ )))
        21.02.2017 15:13
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  • Szpilki 
    Всё еще впереди. Скоро за корзину ягод и грибов будут трешку давать.
    21.02.2017 14:56
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  • Michasik 
    Пукнешь и сядешь на 4 года, за порчу воздуха в особо крупных размерах.
    21.02.2017 15:00
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