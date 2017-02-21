ТИА приглашает на работу менеджера по рекламе
Требования — коммуникабельность, общительность, умение работать самостоятельно, творческий подход к работе. Перед обращением ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕЗЮМЕ по эл. почте.(info@tvernews.ru). Должностные обязанности: Прием и обработка заказов, переговоры с клиентами, привлечение новых клиентов, составление договоров
Требования — коммуникабельность, общительность, умение работать самостоятельно, творческий подход к работе. Перед обращением ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕЗЮМЕ по эл. почте.(info@tvernews.ru
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Должностные обязанности: Прием и обработка заказов, переговоры с клиентами, привлечение новых клиентов, составление договоров
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