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В Твери полицейские осмотрели "места отстоя" и нашли угнанный автомобиль

21 Февраля 2017 12:31
Автор: TIA

В дежурную часть Заволжского отдела полиции Твери с заявлением об угоне обратилась 49-летняя жительница, которая рассказала, что у нее украли автомобиль ГАЗ, припаркованный возле дома.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, полицейские опросили пострадавшую и жильцов ближних домов, а патрульные наряды проверяли "места возможного отстоя транспортного средства": гаражные кооперативы, лесопарковые зоны, пункты приема металлолома.

В результате нашли подозреваемого угонщика - ранее судимого, неработающего 26-летннго жителя Твери. Автомобиль обнаружили в лесу в Калининском районе.

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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Метки: угон каража украли автомобиль
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Комментарии (1)

  • snake 
    Молодцы! 
Сделали свою работу, это, действительно, новость глобального масштаба.
    21.02.2017 13:31
    2 | 4
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