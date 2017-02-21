В Твери полицейские осмотрели "места отстоя" и нашли угнанный автомобиль

В дежурную часть Заволжского отдела полиции Твери с заявлением об угоне обратилась 49-летняя жительница, которая рассказала, что у нее украли автомобиль ГАЗ, припаркованный возле дома.

В дежурную часть Заволжского отдела полиции Твери с заявлением об угоне обратилась 49-летняя жительница, которая рассказала, что у нее украли автомобиль ГАЗ, припаркованный возле дома.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, полицейские опросили пострадавшую и жильцов ближних домов, а патрульные наряды проверяли "места возможного отстоя транспортного средства": гаражные кооперативы, лесопарковые зоны, пункты приема металлолома.

В результате нашли подозреваемого угонщика - ранее судимого, неработающего 26-летннго жителя Твери. Автомобиль обнаружили в лесу в Калининском районе.

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».