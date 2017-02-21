Тверские дайверы опустили венок на дно озера Сиг к затонувшему военному самолёту

В минувшие выходные тверские дайверы побывали в Осташковском районе на озере Сиг, на дне которого покоится затонувший в 1941 году американский транспортный самолёт Дуглас» (по одной из версий). Этот рэк для тверских и не только дайверов стал очень популярным ещё лет десять назад. Однако на этот раз ребята приехали не для развлечения, а чтобы опустить памятный венок к самолёту и отснять рабочий материал для будущего фильма «Реквием Дугласу».

В минувшие выходные тверские дайверы побывали в Осташковском районе на озере Сиг, на дне которого покоится затонувший в 1941 году американский транспортный самолёт Дуглас» (по одной из версий). Этот рэк для тверских и не только дайверов стал очень популярным ещё лет десять назад. Однако на этот раз ребята приехали не для развлечения, а чтобы опустить памятный венок к самолёту и отснять рабочий материал для будущего фильма «Реквием Дугласу».

Идейным вдохновителем проекта стал Руслан Олейников, который сейчас работает над сценарием будущего фильма, встречается с экспертами, поисковиками, по крупицам собирает информацию о самолёте и пытается восстановить историю, а также судьбу экипажа. Подводные съёмки взял на себя руководитель дайвинг клуба Вадим Шестаченко.

Вот и на этот раз Вадим снял торжественный момент – дайверы опустили венок памяти, а в момент его касания о воду прогремел залп из автоматического оружия. Таким образом, удалось соблюсти воинский ритуал.

- Под водой получились отличные кадры, которые лягут в основу фильма-реквиема, поскольку на удивление условия для съёмок были хорошие: как по заказу, вода была чистая. Мы прорубили две майны, установили свет. С самолёта даже было видно прорубь, что до этого в принципе не случалось, - рассказал Вадим Шестаченко.

Руслан Олейников обращается к читателям ТИА: проект некоммерческий, фильм будет приурочен ко Дню Победы, поэтому нужна любая помощь в поиске информации о затонувшем самолёте.

- В интернете на сегодняшний день есть много материалов об этом транспортнике, но они противоречивые, много недостоверных, есть даже несколько версий того, что это был за самолёт, что он вёз, кто был на борту и как произошло крушение. Так, кто-то считает, что на дне озера Сиг лежит американский «Дуглас», кто-то говорит, что это уже советский Ли-2, а кто-то уверен, что это некая переходная модель советского самолёта, сделанного по американской лицензии, - ПС-84. Мы хотим докопаться до истины, провести своё исследование. Поэтому нам важны любые экспертные мнения, архивные сведения и факты. Возможно, что читатели ТИА нам в этом помогут.