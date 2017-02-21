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Приговор в отношении экс-директора УК "Московского района" Александра Прошина, который присвоил более 33 милионов рублей, оставили без изменений

21 Февраля 2017 11:55
Автор: TIA

Апелляционная инстанция Тверского областного суда  оставила без изменения приговор Центрального районного суда Твери в отношение экс-директора УК "Московского района" Александра Прошина. Напомним, что его осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд учел время содержания его под домашним арестом с 18 декабря 2013 года по 17 декабря 2014 года. Мужчина признан виновным в присвоении более чем 33 миллионов рублей.

Вопрос о взыскании миллионов с осужденного будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор Александру Прошину вынес Центральный районный суд Твери в декабре 2016 года. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» (6 эпизодов); ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере» (1 эпизод); ч.4,5 ст. 33 УК РФ «Подстрекательство к совершению преступления и пособничество» (1 эпизод).

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Метки: приговор суда экс-директор УК "Московского района" Александр Прошин
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Комментарии (6)

  • ЯэтоЯ 
    3 года, 6 месяцев = 42 месяца.  33000000 / 42 = 785 714 р в месяц. КРУТАЯ ПОЛУЧКА, а еще и полный пансион.
Никто не знает где можно взять 33 млн.рублей?????? (шутка)
p/s За более мелкие суммы дают большие сроки. 
Вывод: Укради миллиард и тебя признают национальным героем!!!
    21.02.2017 12:08
    0 | 4

    • LOLOSHA 
      Эта мысль не дает мне покоя уже много лет. Своровать и отсидеть, как показывает жизнь, выгоднее и быстрее, чем выплатить ипотеку...
      21.02.2017 12:20
      0 | 6

      • BARBAdos 
        не так все просто - во-первых надо успеть вывести все наворованное или перевести на другое лицо, во-вторых, что б тебя не упекли надолго придется нехило раскошелится на адвоката/прокурора/судью, в-третьих, может серьезно пострадать здоровье в процессе следствия/суда/отбывания наказания, в-четвертых, если твою вину доказали, а возместить ущерб ты не можешь (все наворованное слил куда надо), то потерпевшие могут гражданский иск тебе вкатить, по которому ущерб будешь со всех своих доходов платить до полной выплаты/своей кончины...

Так что не все так просто - нужно думать, планировать все заранее и оценивать риски. Хотя конечно в свете последних приговоров всему ворью этому соблазн действительно есть.)))
        21.02.2017 13:37
        0 | 2

        • Derevyaka 
          Глубокие познания по этому вопросу наводят на определенные мысли
          21.02.2017 14:04
          0 | 1

  • uabumoderoff 
    А сейчас то он где?
    21.02.2017 12:59
    0 | 3

  • Voland 
    Интересно...мой дом обслуживала эта УК, могу я подать гражданский иск к этому товарищу? Ведь там есть и мои деньги....
    21.02.2017 14:43
    0 | 0
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