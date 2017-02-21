Приговор в отношении экс-директора УК "Московского района" Александра Прошина, который присвоил более 33 милионов рублей, оставили без изменений

Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила без изменения приговор Центрального районного суда Твери в отношение экс-директора УК "Московского района" Александра Прошина. Напомним, что его осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд учел время содержания его под домашним арестом с 18 декабря 2013 года по 17 декабря 2014 года. Мужчина признан виновным в присвоении более чем 33 миллионов рублей.

Апелляционная инстанция Тверского областного суда оставила без изменения приговор Центрального районного суда Твери в отношение экс-директора УК "Московского района" Александра Прошина. Напомним, что его осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд учел время содержания его под домашним арестом с 18 декабря 2013 года по 17 декабря 2014 года. Мужчина признан виновным в присвоении более чем 33 миллионов рублей.

Вопрос о взыскании миллионов с осужденного будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор Александру Прошину вынес Центральный районный суд Твери в декабре 2016 года. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» (6 эпизодов); ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере» (1 эпизод); ч.4,5 ст. 33 УК РФ «Подстрекательство к совершению преступления и пособничество» (1 эпизод).