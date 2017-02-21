На Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки "Тверь"

Подводники Тихоокеанского флота на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимира Матвеева.

Подводники Тихоокеанского флота на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимира Матвеева.

По замыслу учения подводная лодка получила значительные повреждения, потеряла свою плавучесть и легла на грунт. Командир подводного крейсера принял решение о выходе экипажа через торпедные аппараты.

Во время учения личный состав подводного крейсера отладил действия в сложившейся ситуации. Люди облачились в специальное снаряжение, подготовили торпедные аппараты к выходу экипажа, отработали порядок размещения подводников в группе в торпедном аппарате и подачу сигналов.