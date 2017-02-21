На Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки "Тверь"

Подводники Тихоокеанского флота на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимира Матвеева.
Подводники Тихоокеанского флота на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимира Матвеева.
По замыслу учения подводная лодка получила значительные повреждения, потеряла свою плавучесть и легла на грунт. Командир подводного крейсера принял решение о выходе экипажа через торпедные аппараты.
Во время учения личный состав подводного крейсера отладил действия в сложившейся ситуации. Люди облачились в специальное снаряжение, подготовили торпедные аппараты к выходу экипажа, отработали порядок размещения подводников в группе в торпедном аппарате и подачу сигналов.
Подводники Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"На Камчатке на атомном подводном крейсере "Тверь" Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки проведено учение по отработке выхода экипажа с условно аварийной подводной лодки. По замыслу учения подводная лодка получила значительные повреждения, потеряла свою плавучесть и легла на грунт. Командир подводного крейсера принял решение о выходе экипажа через торпедные аппараты", - сообщил Матвеев.
Во время учения личный состав подводного крейсера отладил действия в сложившейся ситуации. Люди облачились в специальное снаряжение, подготовили торпедные аппараты к выходу экипажа, отработали порядок размещения подводников в группе в торпедном аппарате и подачу сигналов. После этого личный состав покинул подлодку.
Подобные учения являются обязательными элементами отработки экипажами борьбы за живучесть, отметил Матвеев.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/armiya-i-opk/4040374
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Partisan
21.02.2017 13:46
0
|
0
Подводник
21.02.2017 14:06
0
|
0