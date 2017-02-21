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На Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки "Тверь"

21 Февраля 2017 10:54
Автор: TIA

Подводники Тихоокеанского флота на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимира Матвеева.

По замыслу учения подводная лодка получила значительные повреждения, потеряла свою плавучесть и легла на грунт. Командир подводного крейсера принял решение о выходе экипажа через торпедные аппараты.

Во время учения личный состав подводного крейсера отладил действия в сложившейся ситуации. Люди облачились в специальное снаряжение, подготовили торпедные аппараты к выходу экипажа, отработали порядок размещения подводников в группе в торпедном аппарате и подачу сигналов.

Подводники Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщил  ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"На Камчатке на атомном подводном крейсере "Тверь" Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки проведено учение по отработке выхода экипажа с условно аварийной подводной лодки. По замыслу учения подводная лодка получила значительные повреждения, потеряла свою плавучесть и легла на грунт. Командир подводного крейсера принял решение о выходе экипажа через торпедные аппараты", - сообщил Матвеев.

Во время учения личный состав подводного крейсера отладил действия в сложившейся ситуации. Люди облачились в специальное снаряжение, подготовили торпедные аппараты к выходу экипажа, отработали порядок размещения подводников в группе в торпедном аппарате и подачу сигналов. После этого личный состав покинул подлодку.

Подобные учения являются обязательными элементами отработки экипажами борьбы за живучесть, отметил Матвеев.



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/armiya-i-opk/4040374
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Метки: подводная лодка Тверь учения
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Комментарии (3)

  • guset 
    В Твери все живет в гармонии. И если существует подводная лодка Тверь, то она обязательно должна быть аварийной.
    21.02.2017 13:31
    1 | 1

  • Partisan 
    И что? Штатные учения. Новость-то в чем?
    21.02.2017 13:46
    0 | 0

    • Подводник 
      Скоро день подводника
      21.02.2017 14:06
      0 | 0
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