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В Твери на пешеходном переходе сбили 69-летнюю женщину

21 Февраля 2017 10:15
Автор: TIA

20 февраля произошло 5 ДТП, в которых 8 человек получили травмы разной степени тяжести.

20 февраля около 12.40 на проспекте Ленина в районе д. 41А  Твери трезвый 34-летний водитель на «Шевроле Клан» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу пешеходу и и сбил 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги. Пешеход госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу скорой медицинской помощи.

20 февраля около 10.30 на ул. С. Перовской в районе д. 45/24 г. Твери трезвый 36-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21104» на регулируемом перекрестке, при повороте налево, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества и столкнулся с «ВАЗ 111730» под управлением трезвого 18-летнего водителя. Водитель автомобиля «ВАЗ 21104» получил травмы, после оказания медицинской помощи отпущен, сообщает УГИБДД Россиипо Тверской области

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Метки: дтп дтп с пострадавшими В Твери сбили пешехода
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Комментарии (7)

  • Net. 
    Пару дней назад работники полиции задержали меня за переход в "неположенном месте", отчитав меня за то, что не соблюдение правил-угроза для жизни. Жаль, что соблюдение не дает никаких гарантий. Кстати задержали напротив магазина "Домино" на Исаевском ручье. Там пешеходный переход только в одну сторону: от "пяточка" , где раньше ларьки стояли, в сторону одной из остановок. В сторону другой остановки перехода нет! И объяснить каким чудом переходить дорогу по правилам, сотрудники, увы не смогли. А движение по этой трассе в дачный сезон нешуточное. Парадокс!
    21.02.2017 11:18
    2 | 1

    • ЯэтоЯ 
      ЗАЗУБРИТЕ НАИЗУСТЬ:
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4—4.7 Правил.
      21.02.2017 12:01
      0 | 1

  • Net. 
    А водители как должны себя вести? Если можно так же подробно.
    21.02.2017 12:07
    0 | 3

    • Paul_Moriarty 
      А вам это для чего? Чтобы заявить: "раз они ПДД не соблюдают, то и я не буду"? Обязанности велосипедистов вас не интересуют заодно? Они тоже не очень-то по правилам ездят.
      21.02.2017 12:15
      0 | 5

  • Net. 
    Безо всякой иронии, просто для общего развития. Если не возражаете. Я за обоюдное соблюдение правил и за взаимное уважение.
    21.02.2017 12:20
    0 | 3

  • Бертран 
    Хочу обрадовать жителей Вышнего Волочка- готовится проект по установке на М-10 в черте города сразу нескольких светофоров. В этом году реализуем.
Это отобьет всякую охоту транзитников ездить через город. По платной, господа, по платной!
    21.02.2017 14:21
    0 | 0

    • Paul_Moriarty 
      А кому светофоров будет мало, устроите ремонт 3 мостов, да?
      21.02.2017 14:53
      0 | 0
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