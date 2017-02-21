В Твери на пешеходном переходе сбили 69-летнюю женщину

20 февраля произошло 5 ДТП, в которых 8 человек получили травмы разной степени тяжести. 20 февраля около 12.40 на проспекте Ленина в районе д. 41А Твери трезвый 34-летний водитель на «Шевроле Клан» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу пешеходу и и сбил 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги. Пешеход госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу скорой медицинской помощи.

20 февраля произошло 5 ДТП, в которых 8 человек получили травмы разной степени тяжести.

20 февраля около 12.40 на проспекте Ленина в районе д. 41А Твери трезвый 34-летний водитель на «Шевроле Клан» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу пешеходу и и сбил 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги. Пешеход госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу скорой медицинской помощи.

20 февраля около 10.30 на ул. С. Перовской в районе д. 45/24 г. Твери трезвый 36-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21104» на регулируемом перекрестке, при повороте налево, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества и столкнулся с «ВАЗ 111730» под управлением трезвого 18-летнего водителя. Водитель автомобиля «ВАЗ 21104» получил травмы, после оказания медицинской помощи отпущен, сообщает УГИБДД Россиипо Тверской области