25 февраля тверских детей и подростков приглашают на бесплатный мастер-класс по живописи

Как создаются цветовые оттенки? Что такое мастихин? Зачем художнику нужна масленка? Тверской мультикультурный проект "Коктейль" приглашает тверских детей и подростков от 7 до 15 лет узнать рецепты создания картины и попробовать себя в роли мастера!

Как создаются цветовые оттенки? Что такое мастихин? Зачем художнику нужна масленка? Тверской мультикультурный проект "Коктейль" приглашает тверских детей и подростков от 7 до 15 лет узнать рецепты создания картины и попробовать себя в роли мастера!

Мастер-класс по живописи пройдёт 25 февраля в 14.00 в галерее пейзажа им. Ефрема Зверькова (ул. Пушкинская, 6). Участие бесплатное, количество мест ограничено! Записаться можно, оставив сообщение в группе проекта "Коктейль".