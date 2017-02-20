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Под Тверью столкнулись пять машин: в ДТП пострадали новорождённый ребёнок и подросток

20 Февраля 2017 21:13
Автор: TIA

Фоторепортаж

20 февраля серьёзное ДТП произошло вечером на трассе под Тверью, недалеко от села Никольское: пока по невыясненным причинам столкнулись пять машин - бензовоз, контейнеровоз, грузовой автомобиль, Kia Sportage и Hundai. По словам очевидцев, состояние дорожного покрытия отвратительное - дорога очень скользкая.

Как сообщили ТИА в ГУ МЧС по Тверской области, по предварительным данным в аварии пострадали два человека: 2-хмесячный ребёнок и 15-летний подросток, которых госпитализировали в Тверскую областную детскую больницу.

Фото из группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

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