Под Тверью столкнулись пять машин: в ДТП пострадали новорождённый ребёнок и подросток

20 февраля серьёзное ДТП произошло вечером на трассе под Тверью, недалеко от села Никольское: пока по невыясненным причинам столкнулись пять машин - бензовоз, контейнеровоз, грузовой автомобиль, Kia Sportage и Hundai.

20 февраля серьёзное ДТП произошло вечером на трассе под Тверью, недалеко от села Никольское: пока по невыясненным причинам столкнулись пять машин - бензовоз, контейнеровоз, грузовой автомобиль, Kia Sportage и Hundai. По словам очевидцев, состояние дорожного покрытия отвратительное - дорога очень скользкая.

Как сообщили ТИА в ГУ МЧС по Тверской области, по предварительным данным в аварии пострадали два человека: 2-хмесячный ребёнок и 15-летний подросток, которых госпитализировали в Тверскую областную детскую больницу.

Фото из группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ