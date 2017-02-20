Губернатор Игорь Руденя потребовал устранить замечания по строительству объектов СУ-155 до конца марта

Завершение строительства объектов СУ-155 в Твери стало одной из тем оперативного совещания с членами Правительства Тверской области, которое 20 февраля провел губернатор Игорь Руденя. О текущей ситуации доложили представители строительных организаций.
По словам представителя ООО «Стройгрупп», работы на объектах идут в соответствии с утвержденным графиком. Проблем, препятствующих их проведению, нет.
По объектам, которые достраивает ООО «ДСК-5», есть ряд нареканий. В частности, это касается некоторых домов по улицам Оснабрюкская, Хромова, где есть отставания по кирпичной кладке, электропроводке, отделочным, сантехническим работам, монтажу и наладке лифтового оборудования.
Министерство по обеспечению контрольных функций и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области ведут еженедельный мониторинг ситуации с выездом на место и фотофиксацией выполненных работ.
- Дня нас это очень важный вопрос. Финансирование обеспечено, погода не препятствует проведению работ, вопрос упирается только в вас. Вы нас подводите, - обратился губернатор Игорь Руденя к застройщикам.
Глава региона поставил задачу в течение недели подготовить информацию о конкретных мерах по исправлению ситуации и к концу первого квартала устранить все замечания.
Работы по завершению жилых домов СУ-155 были активизированы весной прошлого года. Главным участником финансового оздоровления этого процесса был определен АКБ «Российский капитал».
В прошлом году под заселение передан дом №29 по улице Оснабрюкская, всего ключи от квартир здесь получат 388 семей.
В настоящее время продолжаются работы на семи оставшихся объектах, четыре из которых планируется сдать в текущем году.
Комментарии (1)
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Stoev
20.02.2017 21:55
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