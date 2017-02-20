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Ботанический сад приглашает на Масленицу

20 Февраля 2017 19:24
Автор: TIA

Ботанический сад Тверского университета и фольклорный коллектив «Веснянка» приглашают 26 февраля в 12:00 на традиционный семейный праздник «Где блины, тут и мы - Садовая Масленица»

Коллектив Сада приглашает проводить Зиму и встретить Весну, вспомнить народные традиции. В программе праздника:

• задорные танцы и веселые песни, запевки и народные игры с фольклорным коллективом "Веснянка";
• ароматные домашние блины и гастрономические истории и сюрпризы от клуба цветоводов «Первоцвет»;
• подвижные игры и затеи от студентов факультета географии и геоэкологии ТвГУ;
• фирменный ботанический чай из настоящего русского самовара (не забудьте взять свои кружки с блинами и вареньем).

 

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Метки: масленица ботанический сад
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