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Тверь вошла в 10 самых популярных городов для поездок на Масленицу

20 Февраля 2017 18:52
Автор: TIA

Столица Верхневолжья вошла в ТОП-10 городов, популярных у туристов в масленичную неделю. Рейтинг составлен порталом RoomGuru.ru на основании данных о бронировании отелей на период с 20 по 26 февраля.

В течение всей недели в учреждениях культуры Твери будут проходить тематические мероприятия. Центром праздника станет Городской сад. В воскресенье, 26 февраля, там организуют массовые гуляния «Широкая тверская Масленица» с театрализованным представлением, спортивными соревнованиями и традиционным сожжением соломенного чучела. На Тверской площади в этот день разместятся реконструкторы. Гости площадки «Молодецкие потехи» смогут увидеть кулачные бои, поучаствовать в мастер-классах и народных играх.

Региональный центр выходит на высокие позиции рейтингов туристической популярности уже не впервые. Тверь была востребована у путешественников в Новый год и Рождество Христово, вошла в ТОП-15 городов для поездок в День защитника Отечества, а также является одним из лидеров по количеству броней апартаментов на весну и лето 2017 года.

 

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Метки: масленица туризм
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Комментарии (4)

  • MikeH 
    Очередной бред...
    20.02.2017 19:17
    0 | 6

  • RSERG 
    Все эти рейтинги чушь собачья!!!!! вот пример (см. фото) В рейтинги по качеству жизни Тверская область за год переместилась с 58 места на 61, при этом рейтинг губернатора растет ни по дням, а по часам
    Прикрепленные изображения:
    20.02.2017 19:23
    0 | 4

  • Mitrij 
    Так понимаю, что многие жители страны, добровольно-принудительно, направлены к нам, чтобы убедиться, что их условия проживания не самые экстремальные. Ну, по принципу, что все познается в сравнении...
    20.02.2017 20:16
    0 | 2

  • buch 
    После того, как придурок - журналист написал в КП, что лучше жить в Твери. чем в Калифорнии и так весь интернет смеется над Тверь. А тут ещё это...
Реально, город Глупов.
    20.02.2017 20:25
    0 | 4
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