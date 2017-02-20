Тверь вошла в 10 самых популярных городов для поездок на Масленицу

Столица Верхневолжья вошла в ТОП-10 городов, популярных у туристов в масленичную неделю. Рейтинг составлен порталом RoomGuru.ru на основании данных о бронировании отелей на период с 20 по 26 февраля.

Столица Верхневолжья вошла в ТОП-10 городов, популярных у туристов в масленичную неделю. Рейтинг составлен порталом RoomGuru.ru на основании данных о бронировании отелей на период с 20 по 26 февраля.

В течение всей недели в учреждениях культуры Твери будут проходить тематические мероприятия. Центром праздника станет Городской сад. В воскресенье, 26 февраля, там организуют массовые гуляния «Широкая тверская Масленица» с театрализованным представлением, спортивными соревнованиями и традиционным сожжением соломенного чучела. На Тверской площади в этот день разместятся реконструкторы. Гости площадки «Молодецкие потехи» смогут увидеть кулачные бои, поучаствовать в мастер-классах и народных играх.

Региональный центр выходит на высокие позиции рейтингов туристической популярности уже не впервые. Тверь была востребована у путешественников в Новый год и Рождество Христово, вошла в ТОП-15 городов для поездок в День защитника Отечества, а также является одним из лидеров по количеству броней апартаментов на весну и лето 2017 года.