Губернатор Игорь Руденя поздравил легкоатлетку Дарью Клишину с очередной победой

Дарья Клишина, выступающая за тверской центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», стала победителем международного турнира по легкой атлетике 18 февраля в Белграде (Сербия).

Дарья Клишина, выступающая за тверской центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», стала победителем международного турнира по легкой атлетике 18 февраля в Белграде (Сербия).

Спортсменка завоевала золото в прыжках в длину с результатом 6,57 метров. Ранее Дарья одержала победу на турнире в Риге, поднялась на первую ступень пьедестала почета на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил Дарью Клишину с очередной победой.

«Безупречное мастерство, высокий уровень подготовки, вера в свои силы вновь помогли Вам добиться «золотого» результата. Хочется пожелать, чтобы успешно начавшийся 2017 год принес Вам еще немало блестящих достижений», – говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.