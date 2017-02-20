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Губернатор Игорь Руденя поздравил легкоатлетку Дарью Клишину с очередной победой

20 Февраля 2017 18:44
Автор: TIA

Дарья Клишина, выступающая за тверской центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», стала победителем международного турнира по легкой атлетике 18 февраля в Белграде (Сербия).

Спортсменка завоевала золото в прыжках в длину с результатом 6,57 метров. Ранее Дарья одержала победу на турнире в Риге, поднялась на первую ступень пьедестала почета на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил Дарью Клишину с очередной победой.

«Безупречное мастерство, высокий уровень подготовки, вера в свои силы вновь помогли Вам добиться «золотого» результата. Хочется пожелать, чтобы успешно начавшийся 2017 год принес Вам еще немало блестящих достижений», – говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.

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Метки: дарья клишина игорь руденя
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Комментарии (2)

  • Old_man 
    11 июля 1988 года Галина Чистякова прыгнула на 7 м 56 см, установив тем самым мировой рекорд, который не превзойден и по сей день.
Все, что меньше 7м – это в наше время не результат.
    20.02.2017 21:06
    0 | 2

  • ilich 
    А почему губернатор пишет поздравление Клишиной не на английском языке?
    20.02.2017 22:53
    0 | 0
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