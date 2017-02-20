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В Твери начала работу ярмарка "Широкая Масленица"

В Твери начала работу ярмарка "Широкая Масленица" - ТИА
20 Февраля 2017 17:40
Автор: TIA

Фоторепортаж

18 февраля в Твери на улице Новоторжской начала работу ярмарка «Широкая Масленица». С 23 февраля также откроется тематическая ярмарка в Городском саду, сообщает управление информации администрации города Твери.

Стилизованные домики на Тверской площади были установлены после Нового года. С наступлением Масленичной недели на ярмарке появились соответствующие атрибуты – небольшое чучело, флажки и плакаты. Блины там, правда, пока не продаются – они появятся в середине недели. Зато уже сейчас можно приобрести экологически чистую продукцию из фермерских хозяйств, например, чай или мёд – одно из главных угощений для тех, кто будет соблюдать пост.

– Эта ярмарка помогла мне найти новых клиентов, – рассказал пчеловод Андрей Рыбаков. – Здесь много покупателей, и для фермеров такие ярмарки – хорошее подспорье и возможность реализовать продукцию.

На ярмарке также продаются различные сувениры, выпечка и горячие напитки. Она будет работать ежедневно до 28 февраля с 10.00 до 19.00 часов.

Ещё одна ярмарка откроется 23 февраля в Городском саду. Здесь организаторы планируют создать атмосферу русской околицы с традиционными сельскими атрибутами. На ней можно будет приобрести блины, приготовленные в жаровне сосиски, уникальные изделия ручной работы. Кроме того, на ярмарке будет работать анимация.

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Метки: ярмарка широкая масленица масленичная неделя в твери администрация твери
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