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В микрорайоне «Юность» Твери в 2017 году построят новую школу

20 Февраля 2017 16:50
Автор: TIA

Строительство школы на 560 мест в микрорайоне «Юность» Твери начнется в ближайшее время. В настоящее время определено место расположения – рядом со школой №50. Выбран и наиболее подходящий для Твери типовой проект, соответствующий всем современным требованиям. В этом же здании разместятся дошкольные группы на 80 мест.

Новая школа позволит снизить напряженность с предоставлением мест в детских садах, а также продвинуться в решении задачи ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях. Сдать объект планируется в декабре текущего года.

На строительной площадке установят видеокамеры для контроля за ходом работ. Кроме того, рядом с новым учебным заведением оборудуют парковочные места.

На строительство школы Тверская область получит федеральную субсидию в размере 275,9 млн рублей. Соответствующее соглашение уже подписано между Правительством региона и Министерством образования и науки РФ. Консолидированный бюджет Тверской области обеспечит софинансирование в объеме 349,1 млн рублей.

Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

Консолидированный бюджет Тверской области обеспечит софинансирование в объеме 349,1 млн рублей. Участие в федеральной программе глава региона Игорь Руденя обсуждал в мае 2016 года на встрече с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Губернатор рассказал премьер-министру о планах по строительству школ в областном центре, где особенно остро стоит вопрос о необходимости ликвидации второй смены обучения: в настоящее время порядка 8000 школьников обучаются во вторую смену. Для решения этой проблемы в Твери, кроме школы в «Юности», до 2025 года запланировано строительство еще четырех современных общеобразовательных учреждений

Федеральная программа реализуется в два этапа. На первом (2016–2020 годы) планируется перевести учащихся 1–4-х классов и 10–11-х (12-х) классов на обучение в одну смену. На втором этапе (2021–2025 годы) на односменный режим перейдут учащиеся 5–9-х классов, а также будет проведен ремонт зданий с износом 50% и выше.

Также по поручению Губернатора Игоря Рудени в регионе с 2017 года реализуется программа, в рамках которой в школах предусмотрены замена оконных блоков, капитальный ремонт спортивных залов и санитарно-технических узлов.

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Метки: школа в юности новая школа строительство школы
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Комментарии (2)

  • antiER 
    Дело хорошее (без иронии), но построят или начнут строить?
    20.02.2017 17:05
    0 | 2
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