tvernews.ru
20 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Ржевском районе открыли гериатрическое и паллиативное отделения

20 Февраля 2017 15:15
Автор: TIA

В Тверской области развивается служба специализированной медицинской помощи пожилым людям. В Ржевском районе её будут оказывать на базе местной центральной районной больницы, где открылось два новых отделения.

Одно из них - паллиативное, размещено в участковой больнице в Глебове. Необходимый медицинский уход там смогут получать около 15 пациентов.

На базе Свистуновской участковой больницы теперь действует гериатрическое отделение на 15 коек. Гериатрия – новый для страны вид медицинской помощи пожилым людям. Тверская область стала одной из первых, где были открыты такие отделения.

Они работают в Кимрах и на базе тверского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где действует тверской геронтологический центр.

Работа гериатрических отделений направлена на улучшение качества жизни и продление активного долголетия людей с заболеваниями неврологического профиля, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нарушениями обменных процессов и другими патологиями, связанными с возрастными особенностями. Прием в ведут терапевты и врачи общей практики, прошедшие специальный курс обучения.

В 2017 году запланировано открытие гериатрических отделений в Сонковском и Сандовском районах, а также кабинета на базе Областного реабилитационного центра.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: гериатрическое отделение паллиативное отделение паллиативная помощь ржевский район ржевская црб
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

2017-02-18 18:45
89

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
79

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

2017-02-18 13:27
78

Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева

2017-02-17 09:24
70

Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi

2017-02-14 14:41
70

Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

2017-02-17 14:49
64

Послание митрополита к православной молодежи

2017-02-17 10:58
50

Родители, будьте внимательны!

2017-02-15 09:55
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100