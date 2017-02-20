В Ржевском районе открыли гериатрическое и паллиативное отделения

В Тверской области развивается служба специализированной медицинской помощи пожилым людям. В Ржевском районе её будут оказывать на базе местной центральной районной больницы, где открылось два новых отделения.

В Тверской области развивается служба специализированной медицинской помощи пожилым людям. В Ржевском районе её будут оказывать на базе местной центральной районной больницы, где открылось два новых отделения.

Одно из них - паллиативное, размещено в участковой больнице в Глебове. Необходимый медицинский уход там смогут получать около 15 пациентов.

На базе Свистуновской участковой больницы теперь действует гериатрическое отделение на 15 коек. Гериатрия – новый для страны вид медицинской помощи пожилым людям. Тверская область стала одной из первых, где были открыты такие отделения.

Они работают в Кимрах и на базе тверского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где действует тверской геронтологический центр.

Работа гериатрических отделений направлена на улучшение качества жизни и продление активного долголетия людей с заболеваниями неврологического профиля, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нарушениями обменных процессов и другими патологиями, связанными с возрастными особенностями. Прием в ведут терапевты и врачи общей практики, прошедшие специальный курс обучения.

В 2017 году запланировано открытие гериатрических отделений в Сонковском и Сандовском районах, а также кабинета на базе Областного реабилитационного центра.