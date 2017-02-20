tvernews.ru
20 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери сотрудница ювелирного магазина вынесла с места работы украшений на 1,5 миллиона рублей

20 Февраля 2017 15:21
Автор: TIA

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери поступило заявление от владельца ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров города Твери, о краже золотых украшений.

Мужчина пояснил полиции, что по итогам проведенной в магазине ревизии обнаружена пропажа 145 единиц ювелирных украшений. Сумма причинённого ущерба составила около полутора миллионов рублей.

 Было установлено, что вход в ювелирный магазин и место хранения украшений не имеют видимых повреждений. Полицейские  предположили, что к краже причастен кто-либо из сотрудников магазина.В поле зрения оперативников попала 22-летняя девушка – администратор магазина

В ходе разбирательства  полицейские установили, что подозреваемая на протяжении нескольких месяцев похищала из торгового зала ювелирные украшения. Девушка  созналась в содеянном, она рассказала, что похищенное сбывала в ломбарды города, а также частным скупщикам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: обворовали ювелирный магазин тверь сотрудница магазина обворовала
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Mitrij 
    Проверить бы как у них в организации вопрос с зарплатой обстоит.
    20.02.2017 16:15
    1 | 6

  • hell 
    А слово ревизия хозяину магазина не знакомо? Несколько месяцев выносила, а заметил как-то вдруг...
    20.02.2017 16:27
    0 | 8

  • uabumoderoff 
    Плох тот работник,который с работы ничего домой не приносит.
    20.02.2017 17:05
    2 | 6

  • Small19 
    Уходя с аэродрома, сп..зди что-нибудь для дома
    20.02.2017 22:13
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

2017-02-18 18:45
89

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
79

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

2017-02-18 13:27
78

Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева

2017-02-17 09:24
70

Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi

2017-02-14 14:41
70

Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

2017-02-17 14:49
64

Послание митрополита к православной молодежи

2017-02-17 10:58
50

Родители, будьте внимательны!

2017-02-15 09:55
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100