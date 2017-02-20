В Твери сотрудница ювелирного магазина вынесла с места работы украшений на 1,5 миллиона рублей

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери поступило заявление от владельца ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров города Твери, о краже золотых украшений.

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери поступило заявление от владельца ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров города Твери, о краже золотых украшений.

Мужчина пояснил полиции, что по итогам проведенной в магазине ревизии обнаружена пропажа 145 единиц ювелирных украшений. Сумма причинённого ущерба составила около полутора миллионов рублей.

Было установлено, что вход в ювелирный магазин и место хранения украшений не имеют видимых повреждений. Полицейские предположили, что к краже причастен кто-либо из сотрудников магазина.В поле зрения оперативников попала 22-летняя девушка – администратор магазина

В ходе разбирательства полицейские установили, что подозреваемая на протяжении нескольких месяцев похищала из торгового зала ювелирные украшения. Девушка созналась в содеянном, она рассказала, что похищенное сбывала в ломбарды города, а также частным скупщикам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.