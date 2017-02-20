"Тверская генерация" сообщает об отключениях тепла и горячей воды 20 и 21 февраля

На 20 февраля ООО "Тверская генерация" проводит ремонтные работы на теплосетях в Заволжском и Московском районах города. В ряде домов по улицам Ерофеева и Кайкова отключили отопление и горячую воду. В Заволжском районе теплоснабжения нет в нескольких домах по улицам Скворцова-Степанова и Хромова, переулку Никитина и набережной Иртыша. Отключения связаны с ремонтными работами на муниципальных теплосетях и продлятся в течение сегодняшнего дня.

На 20 февраля ООО "Тверская генерация" проводит ремонтные работы на теплосетях в Заволжском и Московском районах города. В ряде домов по улицам Ерофеева и Кайкова отключили отопление и горячую воду. В Заволжском районе теплоснабжения нет в нескольких домах по улицам Скворцова-Степанова и Хромова, переулку Никитина и набережной Иртыша. Отключения связаны с ремонтными работами на муниципальных теплосетях и продлятся в течение сегодняшнего дня.

Одновременно бригады «Тверской генерации» приступили к устранению повреждений на магистральной теплосети диаметром 400 мм. В зону временного отключения отопления и горячего водоснабжения попали дома по улице Горького, Петербургскому шоссе, переулкам Артиллерийского и Никитина.

На 21 февраля запланированы ремонтные работы на магистральной теплосети диаметром 500 мм по улице Маршала Конева. Устранять повреждения бригады «Тверской генерации» будут без отключения коммунальных услуг в домах жителей города. При этом компания приносит свои извинения за возможное временное снижение параметров тепла в микрорайоне Первомайский.