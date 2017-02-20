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Сотрудникик УМВД и ФСБ задержали преступников, которые скупали оружие

20 Февраля 2017 14:31
Автор: TIA

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"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР УМВД России по Калужской области, УМВД России по Рязанской области, УМВД России по Тульской области, во взаимодействии с ФСБ России задержали двоих жителей города Москвы и города Тулы, подозреваемые в незаконном приобретении оружия", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники предъявляли поддельные документы и незаконно приобретали в оружейных магазинах Московской, Калужской, Тульской, Рязанской и Тверской областей огнестрельное оружие с целью дальнейшей перепродажи.

Следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В ходе следственных действий у подозреваемых обнаружены и изъяты 15 единиц огнестрельного оружия (13 нарезных карабинов и 2 сигнальных пистолета, переделанных для стрельбы боевыми патронами) боеприпасы, основные части огнестрельного оружия, поддельные документы. Также на территории Московской области сотрудниками полиции ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению и переделке оружия.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности

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Метки: торговцы оружием фсб задержали
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