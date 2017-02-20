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С 1 мая проезд в общественном транспорте Твери можно будет оплатить безналичным расчётом

С 1 мая проезд в общественном транспорте Твери можно будет оплатить безналичным расчётом - ТИА
20 Февраля 2017 14:25
Автор: TIA

Фоторепортаж

1 мая 2017 года тверской муниципальный общественный транспорт станет на шаг ближе к старшим товарищам из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов: оплатить проезд можно будет без использования наличных - специальной транспортной или бесконтактной банковской картой.

Как это работает? Пассажир заходит в троллейбус, автобус или трамвай, достаёт свою карту и прикладывает её под экран валидатора (устройство для считывания карт). Загорается зелёная стрелка - проезд оплачен. Если приложить карту на том же рейсе ещё раз - отобразится оранжевый круг. Это значит, что проезд уже был оплачен и деньги повторно не спишутся.

На первом этапе идёт установка технологического оборудования: у каждой входной двери автобуса, троллейбуса и трамвая появятся валидаторы (считыватели карт), в кабине водителя - консоль контроля и принтер для печати чека, чтобы пассажиры, у которых нет транспортной карты, тоже могли оплатить проезд. На 20 февраля техникой оборудованы пять транспортных средств из 153. 

- За счёт автоматизации мы планируем существенно сократить расходы на кондукторов, - говорит Дмитрий Санников, начальник управления транспорта и связи администрации Твери. - Также система позволит эффективно контролировать пассажиропотоки, выявлять наиболее проблемные точки, в зависимости от этого корректировать расписание, подбирать оптимальные схемы движения для того или иного вида транспорта. Ещё одно преимущество автоматизированной системы - гибкая тарифная политика: в частности, будет внедрена возможность поездок в течение определённого периода времени.

 

Это инвестиционный проект, на который МУП ПАТП-1 не тратит ни копейки своих средств. После внедрения процент от средств по транзакциям будет перечисляться инвестору - ООО "Транссвязьтелеком". Компания имеет опыт внедрения системы в Петербурге, Архангельске и за рубежом, есть проекты в других городах. 

- Тверская администрация уже имела опыт запуска подобных проектов и обратилась к нам. Мы нашли взаимопонимание и решили помочь. Система хорошо зарекомендовала себя, финансовый опыт тоже положительный, - рассказывает Алексей Щепилов, представитель ООО "Транссвязьтелеком"

 

 

 

На отладку системы после монтажа оборудования требуется месяц-два, а с 1 мая проезд в муниципальном общественном транспорте уже можно будет оплатить "безналом". Конечно, на некоторое время после этого кондукторы продолжат работать: они смогут объяснять пассажирам принцип работы системы. Затем большинство из них займёт должности контролёров, которые с ручным валидатором будут проверять чеки, транспортные и банковские карты.

Транспортные карты, похожие на московскую "Тройку", будут продаваться по всему городу: уже определены 200 точек продаж, ведутся переговоры с торговыми центрами и сетевыми магазинами, где эти карты можно будет также использовать как скидочные. 

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Метки: общественный транспорт в твери муп патп-1 администрация твери
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Комментарии (11)

  • USSR 
    Осталось найти общественный транспорт и можно будет начать пользоваться!
    20.02.2017 14:32
    0 | 4

  • Ferapont 
    Это еще бабка надвое сказала..
То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет!
    20.02.2017 14:34
    0 | 1

  • Leo-L 
    В маршрутках надо так сделать - оплату только картой. Чтобы был виден фактический доход каждой маршрутки. 
Владельцы расстроятся наверно.
    20.02.2017 14:34
    0 | 6

    • Житель подземелья 
      Щаз, кто же так просто откажется от потоков налика? Причем практически безучетного, так как толком никто не знает, сколько в день маршрутки перевозят пассажиров (возможно в курсе владельцы, но они вряд ли расскажут).
      20.02.2017 14:42
      0 | 3

    • Uylo_Yobannen 
      Чего им расстраиваться, если они на вменёнке и сумма налогов от выручки не зависит?
      20.02.2017 14:43
      0 | 1

      • Leo-L 
        При утверждении тарифного меню можно будет опираться на реальную ежедневную выручку.
        20.02.2017 14:50
        0 | 2

        • BARBAdos 
          есть вмененный доход, он по дефолту равен 1500 руб. на одно посадочное место. В Тверской области принят коэфф., который снижает базовую доходность посадочного места 0,4, и есть дефлятор, он равен 1,891 на 2017г. Считаем налог на 15-местную маршрутку 15х1500х0,4х1,891х15%= 2553 руб. в месяц, или 30634 руб. в год. Плюс данный налог еще можно уменьшить на сумму уплаченного ПФР и ФОМС фактически на 50%. Т.е. ИПэшнику надо всего 15 тыс/год налога заплатить - это копейки, но при это многие вообще ничего не платят - просто не встают на учет в ФНС и все...

А с 01.01.2018 вообще хотят ЕНВД отменить, ну и плюсо вводят онлайн-кассы, как при этом будут маршрутчики работать - не представляю...
          20.02.2017 15:12
          0 | 0

  • arcadi007 
    А если я в автобусе раз в месяц езжу, зачем мне эти карточки?
Или тоже крики как в Москве начнутся с обязаловкой покупать проездной на остановках.
    20.02.2017 14:41
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    То есть обычной картой расплатиться будет нельзя и потекут пассажиры рекой к водителю? Не, начинание позитивное, но посмотрим как будет на практике.
    20.02.2017 14:43
    0 | 1

  • ЯэтоЯ 
    "...сократить затраты на кондукторов..." тогда придется высвободившиеся средства отдать контролерам....... И смысл????? Внедрение конечно полезное, но писать что в "нашей раше" будут все этим ЧЕСТНО пользоваться......и это сэкономит средства выделяемые на зарплату кондукторов?????? и еще один интересный "подводный камень" большая часть пользователей МУП-транспортом это льготники, пенсионеры и др. "халявщики".... И часть пассажиров будет тянуться к водителю за билетиком.... Водитель превратится в "джамшутчика" и рули, и сдачу отсчитай и т.д.
Пишу все это для того, чтоб разъяснить, что никуда кондукторы из салона не исчезнут...... По Московским троллейбусам/автобусам ходят же, даже терминал для банковских карт с собой таскают.......
    20.02.2017 14:45
    0 | 0

    • wallhack 
      сейчас и так в трамвае и некоторых автобусах водителю оплачивают проезд, с карточкой может конечно удобней будет но только если некоторые граждане перестанут выходить из транспорта через переднюю дверь когда туда и так народ заходит оплачивать проезд
      20.02.2017 14:52
      0 | 0
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