С 1 мая проезд в общественном транспорте Твери можно будет оплатить безналичным расчётом

1 мая 2017 года тверской муниципальный общественный транспорт станет на шаг ближе к старшим товарищам из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов: оплатить проезд можно будет без использования наличных - специальной транспортной или бесконтактной банковской картой.

1 мая 2017 года тверской муниципальный общественный транспорт станет на шаг ближе к старшим товарищам из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов: оплатить проезд можно будет без использования наличных - специальной транспортной или бесконтактной банковской картой.

Как это работает? Пассажир заходит в троллейбус, автобус или трамвай, достаёт свою карту и прикладывает её под экран валидатора (устройство для считывания карт). Загорается зелёная стрелка - проезд оплачен. Если приложить карту на том же рейсе ещё раз - отобразится оранжевый круг. Это значит, что проезд уже был оплачен и деньги повторно не спишутся.

На первом этапе идёт установка технологического оборудования: у каждой входной двери автобуса, троллейбуса и трамвая появятся валидаторы (считыватели карт), в кабине водителя - консоль контроля и принтер для печати чека, чтобы пассажиры, у которых нет транспортной карты, тоже могли оплатить проезд. На 20 февраля техникой оборудованы пять транспортных средств из 153.

- За счёт автоматизации мы планируем существенно сократить расходы на кондукторов, - говорит Дмитрий Санников, начальник управления транспорта и связи администрации Твери. - Также система позволит эффективно контролировать пассажиропотоки, выявлять наиболее проблемные точки, в зависимости от этого корректировать расписание, подбирать оптимальные схемы движения для того или иного вида транспорта. Ещё одно преимущество автоматизированной системы - гибкая тарифная политика: в частности, будет внедрена возможность поездок в течение определённого периода времени.

Это инвестиционный проект, на который МУП ПАТП-1 не тратит ни копейки своих средств. После внедрения процент от средств по транзакциям будет перечисляться инвестору - ООО "Транссвязьтелеком". Компания имеет опыт внедрения системы в Петербурге, Архангельске и за рубежом, есть проекты в других городах.

- Тверская администрация уже имела опыт запуска подобных проектов и обратилась к нам. Мы нашли взаимопонимание и решили помочь. Система хорошо зарекомендовала себя, финансовый опыт тоже положительный, - рассказывает Алексей Щепилов, представитель ООО "Транссвязьтелеком".

На отладку системы после монтажа оборудования требуется месяц-два, а с 1 мая проезд в муниципальном общественном транспорте уже можно будет оплатить "безналом". Конечно, на некоторое время после этого кондукторы продолжат работать: они смогут объяснять пассажирам принцип работы системы. Затем большинство из них займёт должности контролёров, которые с ручным валидатором будут проверять чеки, транспортные и банковские карты.

Транспортные карты, похожие на московскую "Тройку", будут продаваться по всему городу: уже определены 200 точек продаж, ведутся переговоры с торговыми центрами и сетевыми магазинами, где эти карты можно будет также использовать как скидочные.