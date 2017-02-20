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Задержана банда интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов

20 Февраля 2017 12:29
Автор: TIA

Видео

Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями правоохранительных органов разоблачили преступную группу, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей.

Мошенники регулярно открывали в сети интернет онлайн-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам. Все эти сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Однако в почтовых отправлениях клиентам в посылках приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара.

Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку с разным хламом, нередко предъявляли претензии почтовым работникам. Однако было установлено, что почтовые отправления мошенниками сдавали в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде и без описи товарных вложений. Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше 6 миллионов рублей.

В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее 5 человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями.

 

 

Видео по теме

Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями
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Метки: интернет-мошенники почта россии опг мошенники мошенничество по интернету
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Комментарии (5)

  • Alx 
    Что-то как-то странно. Если наложенным платежом платили, что же их сразу то не поймали?
    20.02.2017 12:50
    0 | 3

    • guset 
      Так это, так вышло. Пока сообразили что к чему.
      Прикрепленные изображения:
      20.02.2017 13:44
      0 | 4

      • ЯэтоЯ 
        ЗА КАРТИНКУ 5++++++++++++++++++
        20.02.2017 13:47
        0 | 2

  • kudimov 
    Смотрел ролик - ожидал, что этого толстяка (толстуху) у окошка будут упаковывать... Ан нет, другую взяли.
    20.02.2017 13:50
    0 | 2

  • ЯэтоЯ 
    Есть в нашей ФПС ряд минусов:
Сначала платишь - потом вскрываешь посылку (состояние содержимого узнаешь после получения)
При сдаче посылки - сотрудники отделения связи не правомочны ее вскрывать для проведения проверки...хотя раньше, во времена когда "все люди были братья..." собирали посылки в армию - на почте укомплектовывали......(тут вопрос к законодательной системе, иначе будут орать умники о свободе и тайне личной жизни)
коммерческие службы доставки и курьерские конторы не парятся, проверка товара при сдаче и выдаче....еще и опись с накладной прилагается...... что трудно так на ПОЧТЕ РОССИИ делать????
С другой стороны ДЯТЛЫ, что платят за кирпичи стоимость ИФОНА...... тут еще Пушкин писал: "...Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной..."
    20.02.2017 14:03
    1 | 2
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