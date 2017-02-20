Задержана банда интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов

Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями правоохранительных органов разоблачили преступную группу, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей.

Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями правоохранительных органов разоблачили преступную группу, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей.

Мошенники регулярно открывали в сети интернет онлайн-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам. Все эти сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Однако в почтовых отправлениях клиентам в посылках приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара.

Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку с разным хламом, нередко предъявляли претензии почтовым работникам. Однако было установлено, что почтовые отправления мошенниками сдавали в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде и без описи товарных вложений. Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше 6 миллионов рублей.

В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее 5 человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями.