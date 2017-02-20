В Твери пройдет ярмарка декоративно-прикладного творчества

С 20 по 22 февраля в Тверском областном Доме народного творчества будет проходить выставка-ярмарка «Весну встречаем, ярмарку начинаем». Все желающие смогут приобрести здесь работы мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества.
На ярмарке будут представлены глиняные, кованые изделия, сувениры из бересты, текстиля, дерева и многое другое.
Продвижение народных промыслов – важнейшая часть развития туризма тверского региона. Включение этого направления в индустрию гостеприимства должно сопровождаться не только продажей сувениров, но и организацией мастер-классов по их изготовлению.
Выставка-ярмарка будет работать с 11.00 до 16.00 по адресу: ул. Советская, д. 42.
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