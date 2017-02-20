В Тверской области автомобиль "Ивеко" столкнулся с "Окой"

В Тверской области с 17 по 19 февраля произошло 13 ДТП, в которых 3 человека погибли, 19 ранены.

19 февраля около 21.50 на автодороге М-10 «Россия» Бологовского района 56-летний водитель на "Ивеко" неправильно выбрал скорость и дистанцию до впереди движущегося автомобиля и чтобы избежать столкновения выехал на встречку, где столкнулся с "Окой". В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и две пассажирки ВАЗа. С тяжелыми травмами пострадавших госпитализировали в ЦРБ г. В. Волочек.





19 февраля около 18.20 напротив дома 16/17 по ул. Дмитрия Донского в Твери, 21-летний водитель на "Citroen C-Elysee" на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу "Volkswagen Polo". Произошло столкновение, в аварии пострадали 84-летняя и 88–летняя женщины- пассажиры "Volkswagen". Обе пострадавших с травмами доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. 54-летняя женщина пассажир "Citroen" доставлена в приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи после оказания помощи отпущена.





18 февраля около 15.20 напротив дома №30 по пр-ту. Ленина Твери столкнулись "Рено-Дастер" и "Форд Фокус" под управлением 22-летнего водителя. По факту ДТП проводится проверка. В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка пассажир автомобиля Рено. После оказания медицинской помощи девочку отпустили, сообщает УГИБДД России по Тверской области



