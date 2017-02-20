tvernews.ru
20 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области автомобиль "Ивеко" столкнулся с "Окой"

В Тверской области автомобиль "Ивеко" столкнулся с "Окой" - ТИА
20 Февраля 2017 10:04
Автор: TIA

Фоторепортаж

19 февраля около 21.50 на автодороге М-10 «Россия» Бологовского района 56-летний водитель на "Ивеко" неправильно выбрал скорость и дистанцию до впереди движущегося автомобиля и чтобы избежать столкновения выехал на встречку, где столкнулся с "Окой". В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и две пассажирки ВАЗа. С тяжелыми травмами пострадавших госпитализировали в ЦРБ г. В. Волочек.



19 февраля около 18.20 напротив дома 16/17 по ул. Дмитрия Донского в Твери, 21-летний водитель на "Citroen C-Elysee"  на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу "Volkswagen Polo". Произошло столкновение, в аварии пострадали 84-летняя и 88–летняя женщины- пассажиры "Volkswagen". Обе пострадавших с травмами доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. 54-летняя женщина пассажир "Citroen" доставлена в приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи после оказания помощи отпущена.



18 февраля около 15.20 напротив дома №30 по пр-ту. Ленина Твери столкнулись "Рено-Дастер" и "Форд Фокус" под управлением 22-летнего водителя. По факту ДТП проводится проверка. В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка пассажир автомобиля Рено. После оказания медицинской помощи девочку отпустили, сообщает УГИБДД России по Тверской области

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп дтп с пострадавшими гибдд аварии в тверской области
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • ЯэтоЯ 
    Толковая подборка ЯРКОГО ПРИМЕРА ДЕБИЛИЗМА некоторых ВОДЯТЛОВ нашего региона. Пострадавшим пассажирам ЗДОРОВЬЯ.
    20.02.2017 13:28
    0 | 1

  • Бертран 
    Обидеть Окуху- несмываемый грех на всю жизнь. И стыд превеликий.
Я бы застрелился.
Нет никаких эмоций когда бьются монстры с туевой кучей лошадей под капотом, а тут...
    20.02.2017 13:55
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Они не насиловали и не убивали! Петиция в защиту жителей Твери, осужденных на 18 и 20 лет «строгача», направлена Президенту РФ

2017-02-13 15:50
221

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

2017-02-18 18:45
89

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
78

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

2017-02-18 13:27
77

Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi

2017-02-14 14:41
70

Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева

2017-02-17 09:24
69

Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

2017-02-17 14:49
64

Послание митрополита к православной молодежи

2017-02-17 10:58
50

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100