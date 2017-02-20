В Твери столкнулись две легковушки и снесли дорожный знак

20 февраля в Твери на пересечении ул.Софьи Перовской с Беляковским переулком около 10:00 произошло ДТП: столкнулись два автомобиля (виновник и обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ДПС). В результате в аварии никто не пострадал, кроме машин и дорожного знака.

20 февраля в Твери на пересечении ул.Софьи Перовской с Беляковским переулком около 10:00 произошло ДТП: столкнулись два автомобиля (виновник и обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ДПС). В результате в аварии никто не пострадал, кроме машин и дорожного знака.

Фотографии ТИА прислал читатель Василий. Он же сообщил, что движение на этом участке дороги и перекрёстке затруднено.