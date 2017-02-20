В Твери столкнулись две легковушки и снесли дорожный знак

20 февраля в Твери на пересечении ул.Софьи Перовской с Беляковским переулком около 10:00 произошло ДТП: столкнулись два автомобиля (виновник и обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ДПС). В результате в аварии никто не пострадал, кроме машин и дорожного знака.
Фотографии ТИА прислал читатель Василий. Он же сообщил, что движение на этом участке дороги и перекрёстке затруднено.
Комментарии (12)
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Beqbmak
20.02.2017 11:33
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ЯэтоЯ
20.02.2017 12:14
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Beqbmak
20.02.2017 12:26
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ЯэтоЯ
20.02.2017 13:38
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Beqbmak
20.02.2017 14:48
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BARBAdos
20.02.2017 12:50
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bae99
20.02.2017 13:57
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BARBAdos
20.02.2017 14:13
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