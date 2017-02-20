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В Твери столкнулись две легковушки и снесли дорожный знак

20 Февраля 2017 10:48
Автор: TIA

Фоторепортаж

20 февраля в Твери на пересечении ул.Софьи Перовской с Беляковским переулком около 10:00 произошло ДТП: столкнулись два автомобиля (виновник и обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ДПС). В результате в аварии никто не пострадал, кроме машин и дорожного знака.

Фотографии ТИА прислал читатель Василий. Он же сообщил, что движение на этом участке дороги и перекрёстке затруднено.  

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Метки: дтп в твери снесли дорожный знак происшествие в твери дтп на перекрестке
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Комментарии (12)

  • ЯэтоЯ 
    ОПЯТЬ, как и вчерашняя новость https://tvernews.ru/news/218918/
просто успеть сообщить НИ О ЧЕМ!...... сейчас комменты с бредовыми версиями литься будут...... к чему это приведет???? Ждем реальной информации. Самое странное, что не скользко, город (скорость низкая) машины относительно современные? в чем причина? Люди дуреют что ли?
    20.02.2017 11:27
    7 | 1

    • Ognennaja_Feja 
      Нифига себе "нескользко"...
      20.02.2017 12:23
      1 | 0

      • BARBAdos 
        асфальт только мокрый, а льда нет никакого...

Я сегодня там проезжал, видел, что одним из водил был чувак лет 20 - скорее всего не разобрались на перекрестке по неопытности, движуха там плотная постоянно.
        20.02.2017 13:12
        0 | 2

    • ЯэтоЯ 
      Минусуют наверное те, кто себя относит к последнему предложению в моем комментарии.
      20.02.2017 13:31
      2 | 0

  • Beqbmak 
    тиа вы бы хоть номера мусорские закрасили а то а та та получите....
    20.02.2017 11:33
    2 | 5

    • ЯэтоЯ 
      Номера МВД белые знаки на синем фоне, а все остальное - гражданские понты. И ничего ТИА скрывать не обязана в данном контексте
      20.02.2017 12:14
      3 | 1

      • Beqbmak 
        ..3 мки номера мвд все машины без раскраски кузова имеют эти номера..
        20.02.2017 12:26
        1 | 3

        • ЯэтоЯ 
          Еще раз повторяю: ЭТО ПОНТ!!!!!!!!!!!!   так же как мХХХтв69, оХХХоо69, сХХХсс69, естественно аХХХтв69 и тп..... По закону машины со специальной символикой и (или) установленными спецсигналами считаются ведомственными...... все остальное ПОНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!! не спорю с Вами, что "контора" заказывает под свой автопарк номера с одной серии, но это ни кому не дает право "делать а та та", и так как государство наше стремиться к ПРАВОВОМУ, то ТИА бояться нечего...... вот и не замазали........ и пугать население, сеять панику и вводить смуту это ВРЕДНО для общества.
          20.02.2017 13:38
          2 | 1

          • Beqbmak 
            вы идиот мой первый пост был сарказм....
            20.02.2017 14:48
            0 | 0

    • BARBAdos 
      за показанные номера гражданских машин может и можно атата получить от владельцев этих авто, а закрашивать ментовские номера как раз вообще нет необходимости - МВД это государственная структура, действующая на принципах открытости, а сами номера вряд ли гос. тайну представляют...
      20.02.2017 12:50
      1 | 1

      • bae99 
        Номер а/м не относится к персональным данным владельца. Гос. номерной знак - это средство идентификации а/м, а не человека.
        20.02.2017 13:57
        0 | 1

        • BARBAdos 
          я не юрист, но есть Статья 23 Конституции
       1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

есть  ГК РФ Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина

Не знаю насколько публикация фото аварии с номерами подпадает под действие этого закона, но наверное практикующий юрист нашел бы какие то зацепки...
          20.02.2017 14:13
          0 | 0
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