Студент и певец из Нигерии Даниель любит Тверь, мечтает жить в России и делать своё шоу

Ишайя Галадима Даниель – музыкант, студент нашего Политеха, известный уже многим тверичанам своими выступлениями. Он бегло говорит по-русски, приехал из Нигерии, но мечтает жить в России, потому что обожает русскую погоду, борщ и пельмени, а также мечтает о собственном шоу и вокально-инструментальном ансамбле. Даниель – человек, который все проблемы и людей встречает с улыбкой и заразительным смехом настраивает любого на позитив. А сейчас, уважаемые читатели, заряжайтесь положительной энергией от интервью ТИА.

Ишайя Галадима Даниель – музыкант, студент нашего Политеха, известный уже многим тверичанам своими выступлениями. Он бегло говорит по-русски, приехал из Нигерии, но мечтает жить в России, потому что обожает русскую погоду, борщ и пельмени, а также мечтает о собственном шоу и вокально-инструментальном ансамбле. Даниель – человек, который все проблемы и людей встречает с улыбкой и заразительным смехом настраивает любого на позитив. А сейчас, уважаемые читатели, заряжайтесь положительной энергией от интервью ТИА.

Нигерийский стереотип: в России по улицам ходят… не медведи, но расисты

Я учусь в Политехе на факультете «Информационные технологии», вот уже четыре года. Буду защищать диплом по теме о туризме (сейчас в Нигерии как раз развивается туристическое направление, в университете даже начали русский язык изучать), потом – поступать в магистратуру и писать диссертацию.

Мой дядя учился в России на врача, в Москве. Он мне и сказал – езжай в Россию, там хорошо, хорошие люди. Если честно, у нас в стране есть мнение, что в России есть много расистов, там опасно. Но дядя меня успокоил. А в Твери в медакадемии учились мои друзья. Они мне и посоветовали приехать в этот город. К тому же в Москве и в больших городах жить дорого. А сейчас у меня уже очень много русских друзей.

«Сынок! Будь мужиком!»

Имя Ишайя мне дал отец. Это наше имя. Даниэль – христианское. Галадима…Как сказать по-русски? Ну, это как титул, «royal family».

В Нигерии моя семья живёт в Абудже – столице государства. Семья большая – у меня три сестры и три брата. Я по счёту пятый ребёнок в семье. Папа сейчас на пенсии, раньше был военным. Мама тоже на пенсии, но у неё был свой бизнес – она занималась «fashion». У нас большой дом – на всю семью. Есть квартиры, машина. Наша семья достаточно обеспеченная. Официальный язык Нигерии – английский, но местное население разговаривает на 526 языках. Кстати, население у нас больше, чем в России, - 190 миллионов человек.

Когда я первый раз приехал, я вообще ничего не знал о России и не знал ни одного слова по-русски. Первый год был подготовительный – мы учили язык. Девять месяцев. Было очень трудно! Очень, очень трудно! Я даже хотел вернуться домой. Но мама сказала, что я должен быть мужиком. И я остался.

Студенты-африканцы приехали домой. «Как там русская зима?» - «Та, что с травой и листочками – ещё ничего, но вот та, что со снегом…»

У нас в Нигерии всегда тепло, +35, иногда попрохладнее, +26. Поэтому к холодам я тоже привыкал тяжело. И к снегу. Но сейчас уже чувствую себя отлично, я люблю русскую зиму и не простужаюсь. И вообще – тверская погода для меня – это отличная погода!

Что касается еды, то по сравнению с моей страной очень большая разница. Привыкать очень трудно было поначалу. Я искал что-нибудь похожее на наши блюда. Я и представить не мог, что на свете существуют пельмени. Я в основном ем рис, овощи, курицу и говядину, макароны, фасоль, картошку. Готовлю сам. И весьма неплохо. Мои друзья часто приходят ко мне, знают, что я их хорошо накормлю. Из русской кухни я обожаю борщ и пельмени со сметаной. Я оооооооочень люблю пельмени! Пробовал квас, понравился.

О религии

У нас в Нигерии живут в основном христиане и мусульмане. Есть и те, кто верят в местных богов, но они предпочитают скрывать это. К сожалению, в нашей стране очень часто возникают межрелигиозные конфликты. Людей убивают. До сих пор. У нас есть церкви, мечети. Я сам христианин, мы протестанты, ходим в церковь на службы. Но мой дядя, например, мусульманин. Однако в нашей семье никогда не было проблем из-за религии. Каждый верит, во что он хочет. И уважает выбор другого. В Твери я был в церкви, но ваши храмы очень сильно отличаются от наших.

Привези мне из России…

За все четыре года я ни разу не был дома. Потому что нет времени: на каникулах, летом, у меня начинается напряжённый рабочий сезон – много концертов. Но с родителями общаюсь по скайпу или звоню на сотовый. Иногда очень сильно скучаю по дому. Но в этом году я планирую поехать. Повезу подарки. Мой папа просил меня привезти русской водки. Он никогда не пробовал и очень хочет попробовать. В Нигерии пьют «угУгуру» (местный самогон). Я сам вообще не пью и не курю. Конечно, когда приехал в Россию, друзья предложили попробовать водку, но мне не понравилось. А мама попросила привезти украшения – она любит носить кольца, серьги.

О, русская жена! Why not?

Я сейчас встречаюсь с девушкой, она из Москвы, русская. Мы ездим друг к другу в гости. Я выступал на концерте в Москве, потом она подошла ко мне, мы разговорились, обменялись контактами. Теперь встречаемся. Она отлично знает английский язык. И самое удивительное, что она даже знает один из наших нигерийских языков. Свободно на нём говорит и даже может писать. Я сам был в шоке!

По поводу русской жены… Это очень даже возможно. Но моя проблема в том, что я очень люблю покушать. Мы, африканцы, все очень любим хорошо и вкусно покушать. Одним кофе с конфетами сыт не будешь. В общем, моя жена должна хорошо уметь готовить. А вообще русские девушки замечательные, очень умные, образованные, все работают. Это здорово!

Пой, Даниэль, пой!

У меня семья вся музыкальная, мы все поём. Непрофессионально, конечно. Я начал петь в пять лет. В России я выступаю и сольно, и в дуэте «Капучино». Мы поём на английском языке, эстрадные песни. Но мне самому очень нравится джаз и творчество Алиши Киз.

Когда я приехал в Россию, я скрывал, что я музыкант и певец. Но в комнате мои соседи слышали, как я подпевал, когда смотрел клипы по музыкальным каналам. В университете у нас каждый год в декабре проходит шоу - студенческие вёсны. Друзья уговаривали меня выступить, но я отказывался. А потом они рассказали про меня преподавателю. Он попросил меня спеть. «О, Даниэль, это замечательно! Ты обязательно должен петь».

Мы выступаем на корпоративах, свадьбах, праздниках, в клубах, в ресторанах. И не только в Твери, но и в Москве, Питере. Мои концерты были в клубах «Зеркало», «Культура», «Аура», «Морозофф-холл». Но моя мечта – создать собственную группу, я хочу работать в профессиональном шоу-бизнесе и в сфере моды. Я хочу делать шоу.

Над своим имиджем я работаю сам. Сам делаю себе причёску, придумываю костюмы и подбираю одежду. Украшения – кольца, браслеты – это тоже часть имиджа. Но и не только! Вот на шее у меня кулон в виде головы орла на кожаном шнурке. Это подарок от мамы. Я его ношу всегда, никогда не снимая. Это как талисман. Ну, наверное, символизирует силу и мощь, чтобы у меня всё получилось по жизни.

Я хочу остаться в России. Я уже во многих городах побывал – где с концертами, где в гостях. Даже в Мурманске был, в Кижах, в Карелии. Я считаю, что сейчас я очень целеустремлённый и позитивный человек. И я очень легко схожусь с людьми и я им нравлюсь!

Люблю играть в футбол. Но я не умею плавать. Друзья вывозили на озеро, но плавать я так и не научился. Вот в лес ещё не ходил, по грибы по ягоды. Так что у меня ещё всё впереди!

Комментарии закрыты по решению редакции ТИА