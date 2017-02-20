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До 2020 года «Тверь Водоканал» вложит в автоматизацию и диспетчеризацию систем водоснабжения 130 млн рублей

До 2020 года «Тверь Водоканал» вложит в автоматизацию и диспетчеризацию систем водоснабжения 130 млн рублей - ТИА
20 Февраля 2017 09:49
Автор: TIA

Фоторепортаж

С 2007 года «Тверь Водоканал» автоматизирует и диспетчеризует объекты водоснабжения и водоотведения в областной столице. Это масштабный проект предприятия, в рамках которого в 2016 году была реконструирована и расширена система диктующих точек и обновлена система диспетчеризации на станции второго подъема Тверецкого водозабора. Расходы на это составили около 6 млн рублей.

- Для оценки потребности клиентов в воде и возможности своевременно их обеспечить, необходимо на всех стадиях производственных процессов иметь систему, которая могла бы в режиме реального времени оповещать наших сотрудников обо всём, что происходит на объектах предприятия. Мы уже давно разрабатываем и внедряем довольно сложную и дорогостоящую систему автоматизации производственных процессов. До 2020 года на неё планируется затратить 130 млн рублей, сегодня выполнено более 51% работ, освоены 70 млн, - рассказывает Дмитрий Капустин, генеральный директор ООО «Тверь Водоканал».

Диктующие точки – устройства контроля параметров водопроводной сети, которые обеспечивают возможность автоматического управления режимами подачи воды с насосных станций. Они устанавливаются на насосных станциях всех типов и крайних точках водопроводов, позволяют отслеживать давление и расход в сети и в некоторых случаях помогают определить место повреждения. Кроме того, с помощью систем диспетчеризации осуществляется контроль электроснабжения объектов водоканала и несанкционированного проникновения на них.

Такие строения, как на улице Благоева, нередко можно увидеть во дворах тверских многоэтажек: это повысительная насосная станция. «Самотёком» воду можно доставить разве что в квартиры домов не выше пяти этажей, чтобы обеспечить водоснабжение «высоток» спальных районов, требуется увеличение давления. Чтобы поддерживать его на оптимальном уровне, в насосной станции установлены частотные преобразователи. Следить за их работой специалисты «Тверь Водоканала» могут из диспетчерской. В ходе модернизации диктующих точек в «будках» смонтировали новые современные контроллеры с более мощными антеннами, что гарантирует более качественную и быструю передачу данных, и установили новое лицензионное программное обеспечение.

- Мы уже обновили всю систему – 18 точек, которые пришли в негодность, - рассказывает Андрей Бабунов, ведущий инженер АСУ и ТП «Тверь Водоканала». – С диктующей точки в диспетчерскую поступают данные насосной станции – параметры по давлению, по расходу воды. Система работает в бесперебойном режиме и защищена от отключений электроэнергии. В павильоне станции установлена охранная сигнализация, так что диспетчер может понять, вскрыт ли объект и санкционированное ли это вскрытие.

Аналогичную работу «Тверь Водоканал» провёл и на Тверецком водозаборе. В скважинных павильонах специалисты установили датчики давления, оборудование с контроллерами и беспроводной передачей данных на пульт управления. Наружные промышленные антенны выдерживают экстремальные погодные условия. Данные из скважинных павильонов поступают на пульт диспетчерской Тверецкого водозабора. Отсюда можно получать информацию о состоянии насосов в режиме реального времени, а также следить за состоянием диктующих точек по городу – таких, как на улице Благоева – и контролировать любую из них. Это также помогает оперативно увидеть аварийную ситуацию и устранить её.

- Мы видим, что два периферийных объекта включены в единую систему диспетчерского управления и систем автоматизации по городу Твери. Система автоматического управления помогает непрерывно подавать воду клиентам – с непрерывным давлением и достаточным расходом. Человеческий фактор увеличивает вероятность ошибки. Если заменить человека на машинный интерфейс там, где возможно, мы улучшаем точность и качество оказания услуг конечному потребителю, - уверен главный инженер предприятия Василий Петухов.

Главным показателем эффективности предприятия Дмитрий Капустин считает рост производительности «Тверь Водоканала» при сокращении штата сотрудников. За последние годы их количество уменьшилось с 1098 до 838 человек.

Модернизация систем предприятия и их автоматизация продолжатся до 2020 года. В ведении «Тверь Водоканала» 49 канализационных станций, 35 из которых уже управляются из Центральной диспетчерской водоканала. Что касается питьевой воды – планируется расширить систему диктующих точек по городу еще почти на 40 объектов и добавить в нее параметр «расход воды», автоматическая система управления будет внедрена и на Медновском водозаборе. По словам Дмитрия Капустина, тверской «Водоканал» - один из лидеров ЦФО в своей сфере, и эту тенденцию на предприятии намерены поддерживать всеми силами.

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Метки: тверь водоканал Росводоканал Тверь модернизация систем водоснабжения в твери система диспетчеризации водоканала в твери
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Комментарии (13)

  • ЯэтоЯ 
    Идея светлая, хорошая. Главное, чтоб исполнение не подвело, а то получится как многое в нашей раше.......... 
Конечно есть желание притащить в свою квартиру (центр города) личностей с фоторепортажа, снять заранее грязевики с ввода, набрать ванну и заставить поплескаться там этих ответственных лиц..................
    20.02.2017 10:45
    0 | 2

  • ЯэтоЯ 
    130 млн??????????????? да зная ценники на автоматику с обратной связью, стоимость каналообразуиющего оборудования, серверов обработки данных и систем управления....... УТОПИЧНОСТЬ какая то.... может им лучше на эти деньги заранее "фильтры" на водозабор закупить....
А то как коричневая вода или песок с ошметками из крана, то диспетчер говорит, что с водозабора такая вода....... Это, думаю, будет реальнее и полезнее.......
    20.02.2017 10:51
    0 | 2

  • Krikri 
    Вода то в кране будет?!
    20.02.2017 10:59
    0 | 2

  • Proletary 
    Уйло, я сперва подумал, что ты щиток собирал. Присмотрелся - стыдно стало за подозрения.
    20.02.2017 11:01
    0 | 3

    • ЯэтоЯ 
      Это-с, Батенька, Вы кому адресуете?
      20.02.2017 13:42
      1 | 1

      • Uylo_Yobannen 
        Это Пролетарий меня то ли подкалывал, то ли комплимент хотел сделать. И, кстати, данный щиток автоматизации и телеметрии собран вполне прилично. Хотя, конечно, смотря с чем сравнивать.
        20.02.2017 14:03
        0 | 1

        • ЯэтоЯ 
          у него почти получилось..... Видимо у вас отдельно есть общение, по данной теме не разобраться кто кому........
          20.02.2017 14:32
          0 | 0

  • RSERG 
    Лучше бы вложили в канализацию. Почти весь частный сектор без канализации, а автоматизация может и подождать.
    20.02.2017 11:04
    0 | 2

  • MikeH 
    "По словам Дмитрия Капустина, тверской «Водоканал» - один из лидеров ЦФО в своей сфере"
В чем лидер-то? Варианты:
- количество бабла, отжатого с жителей в виде инвестнадбавки (1);
- количество бабла, выведенного в офшоры (2);
- количество водяных коллапсов в год (3);
- качество сокращения издержек путем отжима персонала (сравните зарплаты в вакансиях Водоканала со среднерыночными в городе) (4);
- создание проектов-долгостроев (ну что там такого мегасложного, что можно 10 лет автоматизировать?) (5).

Пишите в каментах, за какой вы вариант.
    20.02.2017 11:21
    1 | 1

    • Proletary 
      У остальных не лучше, тут всю систему менять надо (с)антехник из анекдота
      20.02.2017 11:27
      0 | 4

    • ЯэтоЯ 
      Не кажется ли Вам первые два пункта ГОЛОСЛОВЯТ??????? с остальными согласен на 100%
      20.02.2017 13:44
      0 | 0

      • MikeH 
        п.1 - а вы материалы господина Пушкарева почитайте.
п.2 - так на этом же ресурсе некоторое время назад писали что прокуратура возбудила дело по поводу вывода денег из водоканала в офшоры.
        20.02.2017 14:02
        0 | 1

  • antiER 
    А я хочу заступится за водоканал, люди реально работают. Что ржавая вода льется это к общедомовым сетям. Да и с канализацией проблем нет. А аварии всегда были: и при коммунистах, и при демократах и сейчас, а эта автоматика позволяет оперативно определять неисправность.
    20.02.2017 15:25
    0 | 0
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