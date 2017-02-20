До 2020 года «Тверь Водоканал» вложит в автоматизацию и диспетчеризацию систем водоснабжения 130 млн рублей

С 2007 года «Тверь Водоканал» автоматизирует и диспетчеризует объекты водоснабжения и водоотведения в областной столице. Это масштабный проект предприятия, в рамках которого в 2016 году была реконструирована и расширена система диктующих точек и обновлена система диспетчеризации на станции второго подъема Тверецкого водозабора. Расходы на это составили около 6 млн рублей.

С 2007 года «Тверь Водоканал» автоматизирует и диспетчеризует объекты водоснабжения и водоотведения в областной столице. Это масштабный проект предприятия, в рамках которого в 2016 году была реконструирована и расширена система диктующих точек и обновлена система диспетчеризации на станции второго подъема Тверецкого водозабора. Расходы на это составили около 6 млн рублей.

- Для оценки потребности клиентов в воде и возможности своевременно их обеспечить, необходимо на всех стадиях производственных процессов иметь систему, которая могла бы в режиме реального времени оповещать наших сотрудников обо всём, что происходит на объектах предприятия. Мы уже давно разрабатываем и внедряем довольно сложную и дорогостоящую систему автоматизации производственных процессов. До 2020 года на неё планируется затратить 130 млн рублей, сегодня выполнено более 51% работ, освоены 70 млн, - рассказывает Дмитрий Капустин, генеральный директор ООО «Тверь Водоканал».

Диктующие точки – устройства контроля параметров водопроводной сети, которые обеспечивают возможность автоматического управления режимами подачи воды с насосных станций. Они устанавливаются на насосных станциях всех типов и крайних точках водопроводов, позволяют отслеживать давление и расход в сети и в некоторых случаях помогают определить место повреждения. Кроме того, с помощью систем диспетчеризации осуществляется контроль электроснабжения объектов водоканала и несанкционированного проникновения на них.

Такие строения, как на улице Благоева, нередко можно увидеть во дворах тверских многоэтажек: это повысительная насосная станция. «Самотёком» воду можно доставить разве что в квартиры домов не выше пяти этажей, чтобы обеспечить водоснабжение «высоток» спальных районов, требуется увеличение давления. Чтобы поддерживать его на оптимальном уровне, в насосной станции установлены частотные преобразователи. Следить за их работой специалисты «Тверь Водоканала» могут из диспетчерской. В ходе модернизации диктующих точек в «будках» смонтировали новые современные контроллеры с более мощными антеннами, что гарантирует более качественную и быструю передачу данных, и установили новое лицензионное программное обеспечение.

- Мы уже обновили всю систему – 18 точек, которые пришли в негодность, - рассказывает Андрей Бабунов, ведущий инженер АСУ и ТП «Тверь Водоканала». – С диктующей точки в диспетчерскую поступают данные насосной станции – параметры по давлению, по расходу воды. Система работает в бесперебойном режиме и защищена от отключений электроэнергии. В павильоне станции установлена охранная сигнализация, так что диспетчер может понять, вскрыт ли объект и санкционированное ли это вскрытие.

Аналогичную работу «Тверь Водоканал» провёл и на Тверецком водозаборе. В скважинных павильонах специалисты установили датчики давления, оборудование с контроллерами и беспроводной передачей данных на пульт управления. Наружные промышленные антенны выдерживают экстремальные погодные условия. Данные из скважинных павильонов поступают на пульт диспетчерской Тверецкого водозабора. Отсюда можно получать информацию о состоянии насосов в режиме реального времени, а также следить за состоянием диктующих точек по городу – таких, как на улице Благоева – и контролировать любую из них. Это также помогает оперативно увидеть аварийную ситуацию и устранить её.

- Мы видим, что два периферийных объекта включены в единую систему диспетчерского управления и систем автоматизации по городу Твери. Система автоматического управления помогает непрерывно подавать воду клиентам – с непрерывным давлением и достаточным расходом. Человеческий фактор увеличивает вероятность ошибки. Если заменить человека на машинный интерфейс там, где возможно, мы улучшаем точность и качество оказания услуг конечному потребителю, - уверен главный инженер предприятия Василий Петухов.

Главным показателем эффективности предприятия Дмитрий Капустин считает рост производительности «Тверь Водоканала» при сокращении штата сотрудников. За последние годы их количество уменьшилось с 1098 до 838 человек.

Модернизация систем предприятия и их автоматизация продолжатся до 2020 года. В ведении «Тверь Водоканала» 49 канализационных станций, 35 из которых уже управляются из Центральной диспетчерской водоканала. Что касается питьевой воды – планируется расширить систему диктующих точек по городу еще почти на 40 объектов и добавить в нее параметр «расход воды», автоматическая система управления будет внедрена и на Медновском водозаборе. По словам Дмитрия Капустина, тверской «Водоканал» - один из лидеров ЦФО в своей сфере, и эту тенденцию на предприятии намерены поддерживать всеми силами.