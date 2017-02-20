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В Твери из-за оттепели каток на площади Славы временно не работает

20 Февраля 2017 09:20
Автор: TIA

В Твери каток на площади Славы будет закрыт для посетителей 20 и 21 февраля из-за погодных условий.
Возобновление работы планируется 22 февраля в случае понижение температуры воздуха ниже ноля, сообщает Управление информации администрации города.

Как сообщает тверской гидрометцентр, 21 и 22 февраля в регионе ожидается тёплая и сырая погода, с дождями и мокрым снегом. Температура воздуха составит около +3 градусов. 20 февраля на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, отдельные порывы до 12-17 м/сек.

В ночь на среду, 22 февраля, уже будет холоднее - до 7 градусов ниже ноля, однако днём всё равно продолжится оттепель и плюсовые температуры. И так в течение всей недели.

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Метки: каток оттепель каток в твери каток на пл. славы
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Комментарии (2)

  • Zorkiy 
    А где-то в "Сочах" уже магнолии зацветают...
    20.02.2017 09:37
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Мгеровские "мастер-классы" завершились полной диареей.)
    20.02.2017 09:58
    0 | 3
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