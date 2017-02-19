В Тверскую область пришли снег, дождь и сильный ветер

Дождливая, пасмурная погода ожидается в Тверской области в начале рабочей недели. В понедельник и вторник воздух прогреется до +3 градусов.

Дождливая, пасмурная погода ожидается в Тверской области в начале рабочей недели. В понедельник и вторник воздух прогреется до +3 градусов.

Также, 20 февраля на территории региона ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Отдельные порывы будут достигать 12-17 м/сек.

Как передают синоптики, в ночные часы будет идти мокрый снег, а днем - дожди. Лишь в среду немного подморозит. Днем 22 февраля столбик термометра опустится до – 5 градусов.

В ночь на четверг еще больше похолодает, температура воздуха в регионе будет от – 7 до - 12 °C. А к выходным вновь обещают плюсовые температуры.