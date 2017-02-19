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В Твери расфасовали 390 «народных обедов» для нуждающихся

19 Февраля 2017 16:12
Автор: TIA

В храме прп. Серафима Саровского в рамках Всероссийского добровольческого проекта «Народный обед» состоялась очередная фасовка народных обедов. В благотворительном мероприятии приняли участие родители с детьми из многодетных семей, прихожане храмов, добровольцы из службы добровольных помощников. 

За время работы цеха фасовки добровольцам удалось сформировать 390 продуктовых наборов. В состав набора традиционно вошли крупы: рис, горох, греча, овсянка, макароны и растительное масло. Изготовленные наборы в ближайшее время будут переданы нуждающимся людям.  

Всероссийский добровольческий проект «Народный обед» был запущен в 2013 году Фондом продовольствия «Русь» совместно со службой помощи «Милосердие».  На территории Тверской области деятельность проекта осуществляет Отдел социального служения Тверской епархии.

На середину 2016 года проект функционирует в 16 городах России.

 

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Метки: народный обед тверская епархия
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