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Этнографическая группа из Тверской области просит признать себя белорусами

19 Февраля 2017 13:08
Автор: TIA

На сайте www.change.org появилась петиция с предложением признать этнографическую группу тудовляне из Тверской области белорусами. На данный момент под обращением к президенту Владимиру Путину и губернатору региона Игорю Рудене подписались более 300 человек.

Автор петиции просит восстановить историческую справедливость  и вернуть народу его культуру.
Как говорится в сообщении, тудовля́не (белор.Тудаўляне) — этнографическая группа белорусов, жившие на западе бывшего Ржевского уезда Тверской губернии где они составляли в первой половине XVIII века около 10 % от населения:

- Всё, что я хочу - это просто вернуть этим краям прежний былой вид, хочу, чтобы официально народ был признан белорусами, чтобы в свидетельствах о рождении писали белорус, чтобы преподавался белорусский язык в школах, а люди знали и чтили свои традиции и корни. Ибо, как сказал Михаил Ломоносов: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", - пишет автор петиции Александр Цехановский.

 

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Метки: Этнографическая группа белорусы тудовляне петиция
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Комментарии (3)

  • ЯэтоЯ 
    Ага,
    19.02.2017 14:18
    0 | 0

    • Сергей (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/121229768398447/) 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      19.02.2017 14:50
      0 | 0

  • AlexR69 
    В какой форме должно пройти признание?
Что или кто мешает указывать национальность в документах, если это предусмотрено законодательством?
Что или кто мешает организовать изучение белорусского языка в школе для желающих?
    19.02.2017 14:18
    0 | 3
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