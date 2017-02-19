Этнографическая группа из Тверской области просит признать себя белорусами

На сайте www.change.org появилась петиция с предложением признать этнографическую группу тудовляне из Тверской области белорусами. На данный момент под обращением к президенту Владимиру Путину и губернатору региона Игорю Рудене подписались более 300 человек.

На сайте www.change.org появилась петиция с предложением признать этнографическую группу тудовляне из Тверской области белорусами. На данный момент под обращением к президенту Владимиру Путину и губернатору региона Игорю Рудене подписались более 300 человек.

Автор петиции просит восстановить историческую справедливость и вернуть народу его культуру.

Как говорится в сообщении, тудовля́не (белор.Тудаўляне) — этнографическая группа белорусов, жившие на западе бывшего Ржевского уезда Тверской губернии где они составляли в первой половине XVIII века около 10 % от населения:

- Всё, что я хочу - это просто вернуть этим краям прежний былой вид, хочу, чтобы официально народ был признан белорусами, чтобы в свидетельствах о рождении писали белорус, чтобы преподавался белорусский язык в школах, а люди знали и чтили свои традиции и корни. Ибо, как сказал Михаил Ломоносов: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", - пишет автор петиции Александр Цехановский.