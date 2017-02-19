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В Твери сотрудник полиции у задержанного мужчины похитил деньги

19 Февраля 2017 12:15
Автор: TIA

Приговором Пролетарского районного суда Твери сотрудник полиции признан виновным в совершении преступного деяния, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение,  совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ему назначена мера наказания в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно.

Дежурный ДЧ УМВД России по городу Твери, майор полиции находился на суточном дежурстве. 2 ноября прошлого года за совершение административного правонарушения в отдел был  доставлен гражданин. На поступившего мужчину полицейский составил протокол об административном задержании.

Далее сотрудник полиции изъял у задержанного 5200 рублей, которые он убрал  в ячейку металлического ящика, предназначенного для временного хранения имущества и документов административно-задержанных.

Позже полицейский, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, присвоил себе 2000 из общей суммы и умышленно внес в протокол не соответствующие действительности данные о том, что у задержанного мужчины при себе были лишь 3200 рублей.

Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован.

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Метки: присвоение использование служебного положения осужден сотрудник полиции
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Комментарии (10)

  • uabumoderoff 
    А из полиции уволили или дальше работает?
    19.02.2017 12:30
    1 | 3

    • Сергей (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/121229768398447/) 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      19.02.2017 14:50
      0 | 0

  • Бертран 
    Мельчает народ, стрёмным делается. Мы до такого примитива не опускались, мы по другому работали. Эх, времена!
    19.02.2017 12:49
    4 | 1

    • AlexR69 
      Правду говорит товарищ Бертран.
Несогласным с действиями сотрудников возмутителям спокойствия раньше сразу разъясняли, что из категории административно задержанных, они могут перейти в категорию подозреваемых и далее.
И почти все все правильно понимали. 
Начальник вытрезвителя в 90-х мог позволить себе купить иномарку и ездить на ней на работу, а начальник РОВД ездил на служебном авто ВАЗ-2107.
      19.02.2017 14:36
      0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Позорище! И это только майор, что говорить о рангом выше. Полковники-генералы небось по 2500-3000 прут).
    19.02.2017 13:07
    0 | 3

    • Net. 
      Это вы юмарнули?
      19.02.2017 13:18
      0 | 0

  • VladislaV 
    У меня в студенчестве и 100-200р так "пропадали".

Интересно, как он "признал вину"? У подпола стырил, а тот нашел управу? Как доказали, что было 5тыр? Или контрольная закупка?
    19.02.2017 13:45
    0 | 0

    • AlexR69 
      сдали майора, видно брал и не делился.
устроили "контрольную закупку"
      19.02.2017 14:38
      0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    обосра...ся майор 2 штуки это для сержанта утеха. тьфу бл...ть!
пм в помощь
    19.02.2017 14:07
    0 | 1

  • Sobaken 
    Это наверное подстава!!!
    19.02.2017 14:07
    0 | 1
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