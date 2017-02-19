В Твери сотрудник полиции у задержанного мужчины похитил деньги

Приговором Пролетарского районного суда Твери сотрудник полиции признан виновным в совершении преступного деяния, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ему назначена мера наказания в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно.
Дежурный ДЧ УМВД России по городу Твери, майор полиции находился на суточном дежурстве. 2 ноября прошлого года за совершение административного правонарушения в отдел был доставлен гражданин. На поступившего мужчину полицейский составил протокол об административном задержании.
Далее сотрудник полиции изъял у задержанного 5200 рублей, которые он убрал в ячейку металлического ящика, предназначенного для временного хранения имущества и документов административно-задержанных.
Позже полицейский, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, присвоил себе 2000 из общей суммы и умышленно внес в протокол не соответствующие действительности данные о том, что у задержанного мужчины при себе были лишь 3200 рублей.
Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован.
Комментарии (10)
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Sobaken
19.02.2017 14:07
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